《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--4月2日

企业并购：汉德资本同意买下欧洲医用激光设备厂商Fotona
路透香港4月21日 - 规模为10亿美元的亚欧私募股权基金公司汉德资本(AGIC Capital)周五同意从美国投资公司The Gores Group手中买下中欧医用激光设备公司Fotona，将目光瞄准成长中的中国和其他亚洲国家市场。
1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= 暂无 ======================================================================================== 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *冀中能源 30 10 12 4/8簿记建档 国开行 AA 4/9 4/10 峰峰集团 （冀中能源集团提供担保） 兴业银行 ======================================================================================= *深圳能源 40 20 12 4/8簿记建档 工商银行 AAA 4/10 4/11 招商银行 ======================================================================================= *太原重工 20 10 12 4/8簿记建档 交通银行 AA 4/9 4/10 ======================================================================================= *广州市地下 100 25 12 4/8簿记建档 国开行 AAA 4/9 4/10 铁道总公司 平安银行 ======================================================================================= *亚泰集团 40 20 12 4/8簿记建档 兴业银行 AA 4/9 4/10 进出口行 ======================================================================================= *波鸿集团 8 4 12 4/8簿记建档 招商银行 AA- 4/10 4/11 中国银行 ======================================================================================= *太钢不锈 90 20 12 4/8簿记建档 工商银行 AAA 4/9 4/10 ======================================================================================= *甘肃电力 16 8 12 4/8簿记建档 浦发银行 AA+ 4/10 4/11 投资集团 ======================================================================================= *万安集团 3.7 2 12 4/10簿记建档 交通银行 A+ 4/11 4/14 ======================================================================================= *中国华电 16 10 12 4/10簿记建档 工商银行 AA+ 4/11 4/14 工程集团 广发银行 ======================================================================================= *长江电力 180 30 12 4/10簿记建档 建设银行 AAA 4/11 4/14 农业银行 ======================================================================================= 广西交通 30 15 12 4/3簿记建档 国开行 AA+ 4/4 4/8 投资集团 浦发银行 ======================================================================================= 广发证券 130 25 3 4/3招标 建设银行 AAA 4/4 4/8 农业银行等 ======================================================================================= 天津滨海新区 100 30 12 4/3簿记建档 国开行 AAA 4/4 4/8 建设投资集团 浦发银行 ======================================================================================= 江阴澄星 19 6 12 4/3簿记建档 浦发银行 AA 4/8 4/9 实业集团 ======================================================================================= 中材水泥 5.6 2.6 12 4/3簿记建档 中信银行 AA 4/4 4/8 （中材股份 提供不可撤销的连带责任保证） ======================================================================================= 山东钢铁集团 60 30 12 4/3簿记建档 招商银行 AAA 4/7 4/8 北京银行 ======================================================================================= 新希望集团 20 20 12 4/4簿记建档 建设银行 AA+ 4/8 4/9 ======================================================================================= 汉江水利 5 3 12 4/4簿记建档 工商银行 AA 4/9 4/10 水电集团 ======================================================================================= 中原证券 17 8 3 4/4招标 中信银行 AA 4/8 4/9 ======================================================================================= 西王集团 23 13 12 4/4簿记建档 农业银行 AA 4/8 4/9 ======================================================================================= 南通综艺投资 10 5 12 4/4簿记建档 中国银行 AA- 4/9 4/10 ======================================================================================= 腾达建设 2 2 12 4/8簿记建档 兴业银行 A+ 4/9 4/10 ======================================================================================= 中国航空 60 30 12 4/9簿记建档 平安银行 AAA 4/10 4/11 油料集团 农业银行 ======================================================================================= 中国昊华 20 20 12 4/9簿记建档 上海银行 AA 4/11 4/14 化工集团 (中国化工集团公司提供担保) 北京银行 ======================================================================================= 中天建设集团 16 6 12 4/9簿记建档 招商银行 AA 4/11 4/14 招商证券 ======================================================================================= 群升集团 10 5 6 4/9簿记建档 工商银行 AA- 4/11 4/14 ======================================================================================= 浙江大东南 8 4 12 推迟发行 工商银行 AA- -- -- 集团 ======================================================================================= 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================= *吉林森工集团 6 6 3 4/10簿记建档 广发银行 AA 4/11 4/14 ======================================================================================= 厦门建发集团 15 15 5 4/3簿记建档 光大银行 AA+ 4/4 4/8 民生银行 ======================================================================================= 无锡产业发展 10 10 5 4/3簿记建档 工商银行 AA+ 4/4 4/8 集团有限公司 建设银行 ======================================================================================= 江苏方洋集团 20 10 5 4/3簿记建档 浦发银行 AA 4/4 4/8 ======================================================================================= 神华集团 350 50 5 4/4簿记建档 光大银行 AAA 4/8 4/9 中国银行 ======================================================================================= 中国船舶 178 68 3 4/4簿记建档 建设银行 AAA 4/8 4/9 重工集团 中金公司 ======================================================================================= 中国建筑第 12 6 5 推迟发行 建设银行 AA+ -- -- 五工程局 中信建投证券 ======================================================================================= 浙江海天建设 4.5 4 3 推迟发行 工商银行 AA- -- -- ======================================================================================= 4.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: *代表新增。(完) (整理 吴芳；审校 李宏薇)
路透香港4月21日 - 规模为10亿美元的亚欧私募股权基金公司汉德资本(AGIC Capital)周五同意从美国投资公司The Gores Group手中买下中欧医用激光设备公司Fotona，将目光瞄准成长中的中国和其他亚洲国家市场。
路透台北4月24日 - 台湾股市周一下跌，权重电子类股涨跌不一，令该股指在近期交投区间内盘整更长时间。 0238GMT，台湾加权股价指数 跌0.3%至9,692.95点，此前开盘上涨。周五该指数收高0.9%。自2月初以来，该指数一直交投于9,600点上方，但仍略低于9,980点。 电子类指数 下滑0.3%，金融保险类指数 下挫0.1%。 台积电 受整体人气拖累跌0.5%，但其它科技类股上涨，令 大盘跌势受限，此前发布的数据显示，台湾3月外销订单连续八个月增长 。 台湾3月外销订单增幅亦超过预期，这对台湾经济以及处于全球电子 产品供应链的多数企业的营收而言可谓好兆头。 其他上涨的个股中，鸿海 涨0.1%，和硕联合科技 涨0.2%。 但群创光电 和友达光电 双双下挫2%左右。(完) (编译 王琛/侯雪苹；审校 许娜/杜明霞)
路透新加坡4月21日 - 熟悉情况的消息人士称，新加坡电信公司M1 Ltd的三大股东已与中国移动和全球私募股权公司等潜在买家接触，拟出售持股，这些大股东的股份加总起来达到M1的61%股权。