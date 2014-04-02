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亚洲 | 2014年 4月 2日 星期三 16:58 BJT

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--4月2日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 

发行人       注册金额 拟发规模 期限    发行日      主承销商  主体评级   起息日  上市日 
              (亿元)   (亿元)  (月)                                    (缴款日)
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暂无
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2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):    
 
发行人      注册金额 拟发规模  期限    发行日       主承销商  主体评级 起息日   上市日 
             (亿元)   (亿元)   (月)                                   (缴款日)
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*冀中能源     30        10     12    4/8簿记建档    国开行       AA      4/9     4/10
峰峰集团         （冀中能源集团提供担保）           兴业银行
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*深圳能源      40       20     12    4/8簿记建档    工商银行     AAA    4/10      4/11 
                                         招商银行
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*太原重工      20       10     12    4/8簿记建档    交通银行     AA     4/9      4/10 
    
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*广州市地下    100       25    12    4/8簿记建档    国开行       AAA     4/9     4/10
铁道总公司                                          平安银行
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*亚泰集团     40        20     12    4/8簿记建档    兴业银行     AA      4/9     4/10
                                         进出口行
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*波鸿集团      8        4      12    4/8簿记建档    招商银行     AA-     4/10     4/11
                                                    中国银行
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*太钢不锈     90       20       12   4/8簿记建档    工商银行     AAA     4/9      4/10 
                                         
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*甘肃电力    16         8       12   4/8簿记建档    浦发银行     AA+     4/10     4/11
投资集团     
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*万安集团      3.7       2     12    4/10簿记建档   交通银行     A+      4/11     4/14
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*中国华电     16        10     12    4/10簿记建档   工商银行     AA+     4/11     4/14
工程集团                                            广发银行
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*长江电力     180       30     12    4/10簿记建档   建设银行     AAA     4/11    4/14
                                         农业银行
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广西交通     30        15       12   4/3簿记建档    国开行       AA+     4/4      4/8
投资集团                                            浦发银行
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广发证券     130       25       3    4/3招标        建设银行     AAA     4/4      4/8 
                                         农业银行等
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天津滨海新区  100      30       12   4/3簿记建档    国开行       AAA     4/4      4/8
建设投资集团                                        浦发银行
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江阴澄星      19        6       12   4/3簿记建档    浦发银行     AA      4/8      4/9
实业集团                                                  
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中材水泥      5.6       2.6     12   4/3簿记建档    中信银行     AA      4/4      4/8
                           （中材股份 提供不可撤销的连带责任保证）
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山东钢铁集团   60       30      12   4/3簿记建档    招商银行     AAA     4/7      4/8
                                                    北京银行
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新希望集团     20       20      12   4/4簿记建档    建设银行     AA+     4/8      4/9
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汉江水利         5       3      12   4/4簿记建档    工商银行     AA    4/9       4/10
水电集团   
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中原证券        17       8      3    4/4招标        中信银行     AA      4/8      4/9
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西王集团        23      13      12   4/4簿记建档    农业银行     AA      4/8      4/9
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南通综艺投资    10       5      12   4/4簿记建档    中国银行     AA-     4/9      4/10
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腾达建设       2        2       12   4/8簿记建档    兴业银行     A+      4/9      4/10  
 
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中国航空        60      30      12   4/9簿记建档    平安银行     AAA    4/10      4/11
油料集团                                            农业银行
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中国昊华        20      20      12   4/9簿记建档    上海银行     AA     4/11      4/14
化工集团         (中国化工集团公司提供担保)         北京银行                 
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中天建设集团    16       6      12   4/9簿记建档    招商银行     AA     4/11      4/14
                                                    招商证券
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群升集团        10       5      6    4/9簿记建档    工商银行     AA-     4/11     4/14
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浙江大东南      8        4      12     推迟发行     工商银行     AA-      --       --
集团
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3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 
   
发行人     注册金额  拟发规模 期限     发行日       主承销商  主体评级  起息日  上市日 
            (亿元)    (亿元)  (年)                                     (缴款日)
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*吉林森工集团  6         6     3    4/10簿记建档    广发银行     AA     4/11     4/14
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厦门建发集团  15        15     5    4/3簿记建档     光大银行     AA+     4/4     4/8
                                                    民生银行
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无锡产业发展  10        10     5    4/3簿记建档     工商银行     AA+     4/4     4/8
集团有限公司                                        建设银行
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江苏方洋集团  20        10     5    4/3簿记建档     浦发银行     AA      4/4     4/8
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神华集团     350        50     5    4/4簿记建档     光大银行    AAA      4/8     4/9
                                                    中国银行
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中国船舶     178        68     3    4/4簿记建档     建设银行     AAA     4/8     4/9
重工集团                                            中金公司
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中国建筑第    12         6     5     推迟发行       建设银行     AA+      --       --
五工程局                                            中信建投证券
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浙江海天建设   4.5       4     3     推迟发行       工商银行     AA-      --       --
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4.以下为将发行或申请发行集合票据: 
     
 发行人   注册金额  拟发规模  期限    发行日     主承销商    债项评级   起息日  上市日  
           (亿元)    (亿元)   (年)                                     (缴款日) 
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暂无
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5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 
银行间债券市场发行的债务融资工具):  
  
发行人   注册金额  拟发规模  期限     发行日      主承销商   债项评级  起息日    上市日
          (亿元)   (亿元)    (年)                                     (缴款日)
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暂无
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注: *代表新增。(完)

 (整理 吴芳；审校 李宏薇)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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