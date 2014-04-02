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亚洲 | 2014年 4月 3日 星期四 07:54 BJT

****主要国家经济指标预测--4月3日****

路透4月3日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：
   
    
    GMT时间  经济指标/活动                            公布时段       预估值       前值
    4月3日(四)
    0030  澳洲零售销售(较上月)                           2月          +0.3%      +1.2%
    0030  澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元)                  2月        顺差8.5  顺差14.33
             商品/服务进口                                               --      +1.0%
             商品/服务出口                                               --      +4.0%
    0745  意大利Markit/ADACI服务业PMI                    3月           52.0       52.9
    0750  法国Markit服务业PMI                            3月           51.4       51.4
                    综合PMI                                              --       51.6
    0755  德国Markit服务业PMI                            3月           54.0       54.0
                    综合PMI                                              --       55.0
    0800  欧元区Markit服务业PMI                          3月           52.4       52.4
                      综合PMI                                          53.2       53.2
    0830  英国Markit/CIPS服务业PMI                       3月           58.1       58.2
    0900  欧元区零售销售(较前月)                         2月          -0.6%      +1.6%
                        (较上年同期)                                  +0.8%      +1.3%
    1145  欧洲央行利率决定--指标再融资利率               4月          0.25%      0.25%
                           存款利率                                   0.00%      0.00%
    1130  美国Challenger企业计划裁员数量(万人)           3月             --     4.1835
    1230  美国国际贸易收支(亿美元)                       2月        逆差385    逆差391
    1230  美国一周初请失业金人数(万人)              3月29日当周        31.7       31.1
              四周均值(万人)                                             --     31.775
              续请失业金人数(万人)                  3月22日当周         284      282.3
    1230  加拿大贸易收支(亿加元)                         2月          顺差2    逆差1.8
    1345  美国Markit服务业PMI                         3月终值            --       55.5
    1400  美国ISM非制造业指数                            3月           53.5       51.6
              ISM非制造业企业活动指数                                  55.2       54.6
              ISM非制造业雇佣指数                                        --       47.5
              ISM非制造业新订单指数                                      --       51.3
              ISM非制造业价格指数                                        --       53.7

    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：    
  
    GMT时间   经济指标/活动                            公布时段        现值      预估值
    4月2日(三)
    0030  澳洲建筑许可                                   2月          -5.0%       -2.5%
    0600  英国Nationwide房价指数(较前月)                 3月          +0.4%       +0.6%
                           (较上年同期)                               +9.5%       +9.6%
    0830  英国Markit/CIPS建筑业PMI                       3月           62.5        63.0
    0900  欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月)              2月          -0.2%       -0.1%
                               (较上年同期)                           -1.7%       -1.6%
    1100  美国抵押贷款市场指数                       3月28日当周      356.7          --
              再融资指数                                            1,391.3          --
    1215  美国ADP就业报告(万人)                          3月       增加19.1    增加19.5
    1345  美国纽约ISM企业活动指数                        3月          627.1          --
    1400  美国工厂订单                                   2月          +1.6%       +1.2%
              耐久财订单                              2月修正值       +2.2%          --
              扣除运输的耐久财订单                                    +0.7%          --
              扣除国防的耐久财订单                                    +1.3%          --
              扣除飞机的非国防资本财订单                              -1.4%          -- 
    2100  韩国外汇储备(亿美元)                          3月          3,543.4         --
    2350  日本投资外国债券(亿日圆)                     前周          -7,636          --
          外资投资日本股票(亿日圆)                                   -5,155          --(完)
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