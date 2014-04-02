主要国家经济指标预测--4月3日****

路透4月3日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月3日(四) 0030 澳洲零售销售(较上月) 2月 +0.3% +1.2% 0030 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元) 2月 顺差8.5 顺差14.33 商品/服务进口 -- +1.0% 商品/服务出口 -- +4.0% 0745 意大利Markit/ADACI服务业PMI 3月 52.0 52.9 0750 法国Markit服务业PMI 3月 51.4 51.4 综合PMI -- 51.6 0755 德国Markit服务业PMI 3月 54.0 54.0 综合PMI -- 55.0 0800 欧元区Markit服务业PMI 3月 52.4 52.4 综合PMI 53.2 53.2 0830 英国Markit/CIPS服务业PMI 3月 58.1 58.2 0900 欧元区零售销售(较前月) 2月 -0.6% +1.6% (较上年同期) +0.8% +1.3% 1145 欧洲央行利率决定--指标再融资利率 4月 0.25% 0.25% 存款利率 0.00% 0.00% 1130 美国Challenger企业计划裁员数量(万人) 3月 -- 4.1835 1230 美国国际贸易收支(亿美元) 2月 逆差385 逆差391 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 3月29日当周 31.7 31.1 四周均值(万人) -- 31.775 续请失业金人数(万人) 3月22日当周 284 282.3 1230 加拿大贸易收支(亿加元) 2月 顺差2 逆差1.8 1345 美国Markit服务业PMI 3月终值 -- 55.5 1400 美国ISM非制造业指数 3月 53.5 51.6 ISM非制造业企业活动指数 55.2 54.6 ISM非制造业雇佣指数 -- 47.5 ISM非制造业新订单指数 -- 51.3 ISM非制造业价格指数 -- 53.7 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 4月2日(三) 0030 澳洲建筑许可 2月 -5.0% -2.5% 0600 英国Nationwide房价指数(较前月) 3月 +0.4% +0.6% (较上年同期) +9.5% +9.6% 0830 英国Markit/CIPS建筑业PMI 3月 62.5 63.0 0900 欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月) 2月 -0.2% -0.1% (较上年同期) -1.7% -1.6% 1100 美国抵押贷款市场指数 3月28日当周 356.7 -- 再融资指数 1,391.3 -- 1215 美国ADP就业报告(万人) 3月 增加19.1 增加19.5 1345 美国纽约ISM企业活动指数 3月 627.1 -- 1400 美国工厂订单 2月 +1.6% +1.2% 耐久财订单 2月修正值 +2.2% -- 扣除运输的耐久财订单 +0.7% -- 扣除国防的耐久财订单 +1.3% -- 扣除飞机的非国防资本财订单 -1.4% -- 2100 韩国外汇储备(亿美元) 3月 3,543.4 -- 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -7,636 -- 外资投资日本股票(亿日圆) -5,155 --(完)