台湾货币市场：旬底审慎调度资金略有不均，RP利率靠向区间低位

* 旬底以调整积数为主，资金分配略有不均

* 短票下周发行量较大，RP利率靠向区间低位

记者 董永年

路透台北4月2日 - 台湾银行间短率周三持稳。市场人士指出，时序接近期底，银行间准备数字大致调整完毕，仅剩下微调的需求。惟银行仍审慎调度，使得资金分配略有不均。

资金调度交易员表示，今日可拆出资金的银行家数约一半，一周拆款利率从0.39-0.44%皆有，若想找成本便宜一点的资金，需要多花些时间。

另一调度人士则称，由于本周是清明节长假，有些银行希望除了补积数外，还想在明天开出小负数，这让今日拆款市场的交投比想像中热络了点。

〞想做完美的数字出来，明天开个小负数，又累三天。 〞一位官股银行资金调度交易员说。

本地时间11:43时，

--台币兑美元 升1.47角报30.288。

--台湾加权股价指数 上涨0.20%。

--银行间隔夜拆款加权平均利 暂报0.387%，同上日；今日区间暂在0.295-0.390%，上日在0.295-0.410%；一周拆款利率区间暂在0.380-0.45%，也与上日相同。

**下周短票发行量较多**

短票市场方面，票券商指出，季底过后资金恢复宽松，由于先前已将短票落点避开季底，且本周有清明节长假，因此要到下周的发票量才比较大。

一大型票券商交易员表示，今日多以续做为主，由于4月没有明显紧缩因素，因此成交利率维持既有水准。30天期因已跨到5月，成交利率以0.61%较多。

“短票利率自昨日即从0.61-0.62%下调至0.60-0.61%。”另一位票券商交易员称。

今日30天期短票利率区间主要在0.60-0.61%，大致持平于上日。

台湾央行今日存单到期金额3,540.10亿台币，存单发行金额待稍晚公布。

本周央行存单到期总额为1兆3,098.25亿台币，余日落点为周四2,903.5亿。周五金融市场因国定假日休市一天。

**RP利率靠向区间低位**

台湾债券市场附买回(RP)利率仍在低位。交易员指出，月初的资金宽裕，上日整体银行业的准备数字暴升，显示资金宽裕，投信也积极找券。

交易员说，资金充裕、券源有限之下，不论是公债或公司债的利率，成交比重都有往区间低位靠拢的倾向。以证券商的成交情况而言，目前公债附买回利率已有很高的比重成交在0.55%，而较短天期的公司债附买回成交利率则在0.65%。

〞资金还是多，有人走了(赎回)，就有人马上进来卡位。〞一位证券商交易员表示。

另一位银行业交易员则表示，由于银行不缺资金，因此开出附买回的利率偏低于市场行情，但是靠近中午还是会有投信打来要券，可见市场资金宽松程度。

〞最近投信都要塞给我钱，但其实我们也没办法收太多。〞一位大型银行交易员说。

拆款中心资料 显示，修正后周二超额准备为890亿台币，累计超额准备为1,804亿台币、加计前期1%的超额准备为2,321亿台币。

市场利率大区间大致没变。证券商10天内公债的附买回利率成交区间以0.55-0.56%为主；30天内公司债RP利率主要交投在0.65-0.66%，同上日。