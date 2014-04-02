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亚洲 | 2014年 4月 2日 星期三 12:21 BJT

中国金融：证监会称并无计划取消禁止境外交易所于国内设立仓库

路透香港4月2日 - 中国证监会一名官员周三表示，中国短期内没有计划取消现行禁止外国交易所在内地设立大宗商品仓库的禁令。

证监会期货监管一部信息统计处副处长程海波表示，证监会正在密切注意伦敦金属交易所(LME)如何处理仓库问题，这是证监会考虑是否允许境外交易所在中国设立仓库的一部分。

LME日前遭英国法院裁决败诉，认为LME在设法减少仓储系统提货排队问题时，并未适当谘询会员有关其他解决方案。LME原定4月1日起实施新仓储规定的计划遭到封杀。(完)

(编译 蔡美珍；审校 徐文焰)
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