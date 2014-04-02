中国金融：证监会称并无计划取消禁止境外交易所于国内设立仓库

《中国国债发行日程表》--4月24日
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时 (亿元人民币) 间 财政部 320 7年 *3.4294% 续发附息国债 4/20 4/24 财政部 *287 30年 *3.8949% 续发附息国债 4/24 4/26 财政部 *100 91天 *2.8816% 贴现国债 *4/24 *4/26 财政部 *320 3年 周三招标 新发附息国债 *4/27 *5/2 财政部 -- 91天 4月28日招标 贴
路透香港4月2日 - 中国证监会一名官员周三表示，中国短期内没有计划取消现行禁止外国交易所在内地设立大宗商品仓库的禁令。
证监会期货监管一部信息统计处副处长程海波表示，证监会正在密切注意伦敦金属交易所(LME)如何处理仓库问题，这是证监会考虑是否允许境外交易所在中国设立仓库的一部分。
LME日前遭英国法院裁决败诉，认为LME在设法减少仓储系统提货排队问题时，并未适当谘询会员有关其他解决方案。LME原定4月1日起实施新仓储规定的计划遭到封杀。(完)
(编译 蔡美珍；审校 徐文焰)
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时 (亿元人民币) 间 财政部 320 7年 *3.4294% 续发附息国债 4/20 4/24 财政部 *287 30年 *3.8949% 续发附息国债 4/24 4/26 财政部 *100 91天 *2.8816% 贴现国债 *4/24 *4/26 财政部 *320 3年 周三招标 新发附息国债 *4/27 *5/2 财政部 -- 91天 4月28日招标 贴
路透香港4月21日 - 规模为10亿美元的亚欧私募股权基金公司汉德资本(AGIC Capital)周五同意从美国投资公司The Gores Group手中买下中欧医用激光设备公司Fotona，将目光瞄准成长中的中国和其他亚洲国家市场。
路透台北4月24日 - 台湾股市周一下跌，权重电子类股涨跌不一，令该股指在近期交投区间内盘整更长时间。 0238GMT，台湾加权股价指数 跌0.3%至9,692.95点，此前开盘上涨。周五该指数收高0.9%。自2月初以来，该指数一直交投于9,600点上方，但仍略低于9,980点。 电子类指数 下滑0.3%，金融保险类指数 下挫0.1%。 台积电 受整体人气拖累跌0.5%，但其它科技类股上涨，令 大盘跌势受限，此前发布的数据显示，台湾3月外销订单连续八个月增长 。 台湾3月外销订单增幅亦超过预期，这对台湾经济以及处于全球电子 产品供应链的多数企业的营收而言可谓好兆头。 其他上涨的个股中，鸿海 涨0.1%，和硕联合科技 涨0.2%。 但群创光电 和友达光电 双双下挫2%左右。(完) (编译 王琛/侯雪苹；审校 许娜/杜明霞)