《MAGUIRE专栏》需求火爆加上种植面积较少，玉米多头料将高歌猛进

《中国国债发行日程表》--4月24日
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时 (亿元人民币) 间 财政部 320 7年 *3.4294% 续发附息国债 4/20 4/24 财政部 *287 30年 *3.8949% 续发附息国债 4/24 4/26 财政部 *100 91天 *2.8816% 贴现国债 *4/24 *4/26 财政部 *320 3年 周三招标 新发附息国债 *4/27 *5/2 财政部 -- 91天 4月28日招标 贴
(本文作者为路透市场分析师，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Gavin Maguire 编译 李婷仪/王冠中
路透芝加哥4月1日 - 最新的美国农业部(USDA)作物报告正合玉米多头的心意，该报告显示美国玉米库存紧俏，种植面积小于预期。
近月5月期货价格周一每蒲式耳大涨约0.10美元至七个月高位。2月初迄今该合约已大涨14%，多头技术图形更加稳固。即将到来的种植季本来就有围绕着天气的不确定性，这下子多头气势更添柴火，在春末新作产量潜力更加明朗之前，多头似将主导市场。
**需求驱动**
3月1日为止的美国玉米库存仅略超过70亿蒲式耳，低于预估，这意味着12-2月期间饲料需求大于预期。
加上本作物年度美国玉米出口畅旺和乙醇业强劲需求，低库存凸显出随着价格因去年丰产而跌至多年低点，2013年底和2014年初时玉米消费增长是多么的有力。
确实，从12月1日至3月1日的玉米库存下降幅度为记录上第三大，证明最近大型投机客净仓位由空转多非常明智--他们的部位从去年底创纪录的净空仓变成2012年底以来最大的净多仓。
库存大幅下降似也让商业性交易商跌破眼镜。今年开年以来，玉米期货及选择权的商业持仓净空头部位增加超过540%。这类交易商似乎原本预期在步入种植季时，现货及期货价格都将走弱。
按照现在的情况，偏空的商业性交易商如今可能得提出一套“B计划”，特别是玉米价格在技术面已经凝聚多头动能，料将吸引技术派人士的跟进兴趣。
**贴近趋势**
尽管投机一族相当善变，但他们已成功地调整曝险和心理，使之符合今年以来的玉米价格动向。的确，随着消费水准扬升推高了价格，非商业交易部位也从2013年底时的创纪录净空头，转变成现在的2012年以来最大规模净多头。
只要这样的需求和价格趋势持续下去，投机客就会继续向玉米市场注资，而这样的操作本身也会带动价格进一步上扬。
5月玉米期货升穿4.96美元附近的阻力区间，自9月以来首次站上5.00美元关卡，预计也将吸引技术派族群加入战局。
此外，价格近来也升破数个普遍受关注的趋势线，这在短线到中期内应会引发几波新的买气。
参看非商业玉米库存与价格关系图表，请点选：
参看玉米种植面积与库存关系图表，请点选：
**基本面强健**
除了技术派人士外，向前看的基本面派交易商也可能会受到新作物产量前景不确定性的鼓舞，包括美国和巴西的新作。
在美国国内，严峻的冬季让中西部多数最佳种植土地冰冻，距离能够播种还要数周时间。此外，由于土壤坚硬，未来几周的春雨也容易形成局部洪涝。这都会延迟播种进度。
在海外，新产出大幅增加的前景也不太明朗，尤其是在巴西等区域，巴西二期玉米作物种植料较去年的纪录水准明显下滑，因今年此时的作物经济价值较去年大幅降低。
这种利多前景也在期权市场带动一波多头交易，5月和7月合约上档买权有积极买气。的确，7月期约的6.00美元执行价未平仓合约在过去一周跳增逾1,000口，尽管7月期约仍比该执行价低了近0.95美元。
总的来说，投机交易商应会受到近期价格走势和技术面及基本面多头因素的鼓舞。短线至中期而言，他们应会持续对该市场前景持乐观看法。(完) (译文审校 张涛)
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时 (亿元人民币) 间 财政部 320 7年 *3.4294% 续发附息国债 4/20 4/24 财政部 *287 30年 *3.8949% 续发附息国债 4/24 4/26 财政部 *100 91天 *2.8816% 贴现国债 *4/24 *4/26 财政部 *320 3年 周三招标 新发附息国债 *4/27 *5/2 财政部 -- 91天 4月28日招标 贴
路透香港4月21日 - 规模为10亿美元的亚欧私募股权基金公司汉德资本(AGIC Capital)周五同意从美国投资公司The Gores Group手中买下中欧医用激光设备公司Fotona，将目光瞄准成长中的中国和其他亚洲国家市场。
路透台北4月24日 - 台湾股市周一下跌，权重电子类股涨跌不一，令该股指在近期交投区间内盘整更长时间。 0238GMT，台湾加权股价指数 跌0.3%至9,692.95点，此前开盘上涨。周五该指数收高0.9%。自2月初以来，该指数一直交投于9,600点上方，但仍略低于9,980点。 电子类指数 下滑0.3%，金融保险类指数 下挫0.1%。 台积电 受整体人气拖累跌0.5%，但其它科技类股上涨，令 大盘跌势受限，此前发布的数据显示，台湾3月外销订单连续八个月增长 。 台湾3月外销订单增幅亦超过预期，这对台湾经济以及处于全球电子 产品供应链的多数企业的营收而言可谓好兆头。 其他上涨的个股中，鸿海 涨0.1%，和硕联合科技 涨0.2%。 但群创光电 和友达光电 双双下挫2%左右。(完) (编译 王琛/侯雪苹；审校 许娜/杜明霞)