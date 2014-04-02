《MAGUIRE专栏》需求火爆加上种植面积较少，玉米多头料将高歌猛进

(本文作者为路透市场分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Gavin Maguire 编译 李婷仪/王冠中

路透芝加哥4月1日 - 最新的美国农业部(USDA)作物报告正合玉米多头的心意，该报告显示美国玉米库存紧俏，种植面积小于预期。

近月5月期货价格周一每蒲式耳大涨约0.10美元至七个月高位。2月初迄今该合约已大涨14%，多头技术图形更加稳固。即将到来的种植季本来就有围绕着天气的不确定性，这下子多头气势更添柴火，在春末新作产量潜力更加明朗之前，多头似将主导市场。

**需求驱动**

3月1日为止的美国玉米库存仅略超过70亿蒲式耳，低于预估，这意味着12-2月期间饲料需求大于预期。

加上本作物年度美国玉米出口畅旺和乙醇业强劲需求，低库存凸显出随着价格因去年丰产而跌至多年低点，2013年底和2014年初时玉米消费增长是多么的有力。

确实，从12月1日至3月1日的玉米库存下降幅度为记录上第三大，证明最近大型投机客净仓位由空转多非常明智--他们的部位从去年底创纪录的净空仓变成2012年底以来最大的净多仓。

库存大幅下降似也让商业性交易商跌破眼镜。今年开年以来，玉米期货及选择权的商业持仓净空头部位增加超过540%。这类交易商似乎原本预期在步入种植季时，现货及期货价格都将走弱。

按照现在的情况，偏空的商业性交易商如今可能得提出一套“B计划”，特别是玉米价格在技术面已经凝聚多头动能，料将吸引技术派人士的跟进兴趣。

**贴近趋势**

尽管投机一族相当善变，但他们已成功地调整曝险和心理，使之符合今年以来的玉米价格动向。的确，随着消费水准扬升推高了价格，非商业交易部位也从2013年底时的创纪录净空头，转变成现在的2012年以来最大规模净多头。

只要这样的需求和价格趋势持续下去，投机客就会继续向玉米市场注资，而这样的操作本身也会带动价格进一步上扬。

5月玉米期货升穿4.96美元附近的阻力区间，自9月以来首次站上5.00美元关卡，预计也将吸引技术派族群加入战局。

此外，价格近来也升破数个普遍受关注的趋势线，这在短线到中期内应会引发几波新的买气。

参看非商业玉米库存与价格关系图表，请点选：

link.reuters.com/vyz97v

参看玉米种植面积与库存关系图表，请点选：

link.reuters.com/zyz97v

**基本面强健**

除了技术派人士外，向前看的基本面派交易商也可能会受到新作物产量前景不确定性的鼓舞，包括美国和巴西的新作。

在美国国内，严峻的冬季让中西部多数最佳种植土地冰冻，距离能够播种还要数周时间。此外，由于土壤坚硬，未来几周的春雨也容易形成局部洪涝。这都会延迟播种进度。

在海外，新产出大幅增加的前景也不太明朗，尤其是在巴西等区域，巴西二期玉米作物种植料较去年的纪录水准明显下滑，因今年此时的作物经济价值较去年大幅降低。

这种利多前景也在期权市场带动一波多头交易，5月和7月合约上档买权有积极买气。的确，7月期约的6.00美元执行价未平仓合约在过去一周跳增逾1,000口，尽管7月期约仍比该执行价低了近0.95美元。