版本:
中国
亚洲 | 2014年 4月 2日 星期三 12:16 BJT

离岸人民币：中航国际正为其三年期点心债询价，指导利率为5.125%

路透香港4月2日 - 中国航空工业集团控股的中航国际周三正为期三年期点心债询价，初步指导利率为5.125%。

该期债券发行人为AVIC International Finance & Investment Ltd.，由中航国际提供无条件担保。

惠誉给予发行人＂BBB”评级，展望＂稳定＂；债券预期发行评级亦同。

中航国际AVINF 2012年5月发行一期三年期点心债 ，目前报价为3.972/3.158%。票面利率为4.8%。

根据汤森路透旗下IFR，承销商为：中银国际，摩根士丹利，永隆银行。最快今日定价。

中航国际1979年由中国航空技进出口总公司改制，业务板块包括：国际航空、贸易物流、零售与高端消费品、地产与酒店、电子高科技以及资源开发。旗下上市公司包括中航国际（香港） 等。（完） (记者 李珊珊; 审校 杨淑祯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐