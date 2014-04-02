《热点透视》通缩世界里仍可能见到资产价格膨胀

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Mukherjee 编译 张明钧

路透新加坡4月1日 - 全球经济通胀不兴的同时，资产价格怎么会不断上涨呢？

通常答案就是印钞票。富裕国家央行一直刻意压低“安全的”政府公债收益率(殖利率)，促使投资人拥抱风险偏高的资产，从而推高资产价格。这样的解释有部分是正确的，但是在2008年金融危机之后、流动性增加之前，资产价值上扬而消费者物价未见上涨的怪异现象早已存在。

美国经济是一个测试案例。就从资本与劳工的所得分配谈起。(参考图表link.reuters.com/put97v)2000年第三季时，每投资一美元在非金融业的实体及智慧资本能够产生0.49美元营收。在这当中，薪资所得达到0.31美元，金主及股票投资人所能取得的营业利润则为0.07美元，其余则是拿去缴税。

2007年第四季，投入1美元的资本能产生的营收仅0.36美元，劳工的所得则降至0.21美元。对提供融资的人士所提供的报酬仍持平于0.07美元。

从另外一个角度来看，资本的生产力、也就是资本产生产出的能力在这七年中缩水了13个百分点，这一苦痛全由劳工阶级承受。劳工的相对购买力下滑使得消费者物价受到控制。然而金融资本的回报仍居高不下，从而支撑资产价格呈现泡沫化。

金融危机发生的六年后，资本生产力及所得分配都没有长足的改善。每一美元资本的产出为0.40美元，劳工所获得部分维持在0.22美元；而每一美元投资的营业利润达0.09美元，接近40年来高点。

这当中必然要有所取舍。诸如“万物联网”等技术突破可望让实质资本更具生产力。若劳工能够从中取得公平的利润分配，则其购买力可望增加，从而为通胀不兴的情形画下句点。

另一方面，投资人可能意识到，当前资产估值是受到宽松资金及难以为继的回报率支持。若宽松政策回撤且收益下滑，则资产价格将回归现实。