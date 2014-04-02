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亚洲 | 2014年 4月 2日 星期三 12:26 BJT

中国汇市：人民币即期早盘高开后涨幅缩减，不确定性仍高市场保持谨慎

* 人民币兑美元即期早盘高开后缩减涨幅

* 中间价第二天连升

* 不确定性仍高市场保持谨慎

* 客盘结汇热情有转浓趋势

路透北京4月2日 - 人民币兑美元即期汇率 周三走升，中间价连续两天微涨。盘面上看即期高开近80个点子后逐波回调，涨幅逐步缩窄。交易员认为短期不确定性仍然较高，市场保持谨慎。

他们表示，客盘结汇热情近期渐浓，除贸易回暖带来更多结汇需求以外，可能仍有部分套利资金进入，因猜测为美国短期内退出量化宽松政策步伐不会那么快。

一外资银行交易员表示，短期而言汇率有可能随结汇的加强而有所回升，不过基于央行双向波动的政策意图，涨势可能不会太长。预计后期可能在6.15上方宽幅振荡。

北京时间12:21，人民币兑美元即期报6.204元，上日收报6.2069元。今日人民币兑美元中间价 为6.1493元，上日中间价为6.1503元。

全球汇市方面，日圆的压力周三几乎未获得缓解，兑美元触及10周低点，因冒险意愿居高不下，投资者继续押注中国将实施经济刺激政策。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2185/19，上日尾盘为6.2225。

北京时间12:21，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1984/04元，上一交易日尾盘报6.2036元。

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性，2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。（完） (发稿 李然; 审校 黄凯)
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