中国汇市：人民币即期早盘高开后涨幅缩减，不确定性仍高市场保持谨慎

《中国国债发行日程表》--4月24日
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时 (亿元人民币) 间 财政部 320 7年 *3.4294% 续发附息国债 4/20 4/24 财政部 *287 30年 *3.8949% 续发附息国债 4/24 4/26 财政部 *100 91天 *2.8816% 贴现国债 *4/24 *4/26 财政部 *320 3年 周三招标 新发附息国债 *4/27 *5/2 财政部 -- 91天 4月28日招标 贴
* 人民币兑美元即期早盘高开后缩减涨幅
* 中间价第二天连升
* 不确定性仍高市场保持谨慎
* 客盘结汇热情有转浓趋势
路透北京4月2日 - 人民币兑美元即期汇率 周三走升，中间价连续两天微涨。盘面上看即期高开近80个点子后逐波回调，涨幅逐步缩窄。交易员认为短期不确定性仍然较高，市场保持谨慎。
他们表示，客盘结汇热情近期渐浓，除贸易回暖带来更多结汇需求以外，可能仍有部分套利资金进入，因猜测为美国短期内退出量化宽松政策步伐不会那么快。
一外资银行交易员表示，短期而言汇率有可能随结汇的加强而有所回升，不过基于央行双向波动的政策意图，涨势可能不会太长。预计后期可能在6.15上方宽幅振荡。
北京时间12:21，人民币兑美元即期报6.204元，上日收报6.2069元。今日人民币兑美元中间价 为6.1493元，上日中间价为6.1503元。
全球汇市方面，日圆的压力周三几乎未获得缓解，兑美元触及10周低点，因冒险意愿居高不下，投资者继续押注中国将实施经济刺激政策。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2185/19，上日尾盘为6.2225。
北京时间12:21，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1984/04元，上一交易日尾盘报6.2036元。
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性，2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。（完） (发稿 李然; 审校 黄凯)
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时 (亿元人民币) 间 财政部 320 7年 *3.4294% 续发附息国债 4/20 4/24 财政部 *287 30年 *3.8949% 续发附息国债 4/24 4/26 财政部 *100 91天 *2.8816% 贴现国债 *4/24 *4/26 财政部 *320 3年 周三招标 新发附息国债 *4/27 *5/2 财政部 -- 91天 4月28日招标 贴
路透香港4月21日 - 规模为10亿美元的亚欧私募股权基金公司汉德资本(AGIC Capital)周五同意从美国投资公司The Gores Group手中买下中欧医用激光设备公司Fotona，将目光瞄准成长中的中国和其他亚洲国家市场。
路透台北4月24日 - 台湾股市周一下跌，权重电子类股涨跌不一，令该股指在近期交投区间内盘整更长时间。 0238GMT，台湾加权股价指数 跌0.3%至9,692.95点，此前开盘上涨。周五该指数收高0.9%。自2月初以来，该指数一直交投于9,600点上方，但仍略低于9,980点。 电子类指数 下滑0.3%，金融保险类指数 下挫0.1%。 台积电 受整体人气拖累跌0.5%，但其它科技类股上涨，令 大盘跌势受限，此前发布的数据显示，台湾3月外销订单连续八个月增长 。 台湾3月外销订单增幅亦超过预期，这对台湾经济以及处于全球电子 产品供应链的多数企业的营收而言可谓好兆头。 其他上涨的个股中，鸿海 涨0.1%，和硕联合科技 涨0.2%。 但群创光电 和友达光电 双双下挫2%左右。(完) (编译 王琛/侯雪苹；审校 许娜/杜明霞)