更正-更新版 1-企业结盟：中粮集团斥资15亿美元，收购来宝农业51%股份

《中国国债发行日程表》--4月24日
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时 (亿元人民币) 间 财政部 320 7年 *3.4294% 续发附息国债 4/20 4/24 财政部 *287 30年 *3.8949% 续发附息国债 4/24 4/26 财政部 *100 91天 *2.8816% 贴现国债 *4/24 *4/26 财政部 *320 3年 周三招标 新发附息国债 *4/27 *5/2 财政部 -- 91天 4月28日招标 贴
(更正：因译文有误，内文第三段改为“账面净资产的1.15倍”，非“账面价值51%的1.15倍”)
* 收购案将有助强化中粮谷物业务
* 中粮之前收购荷兰Nidera 51%股权
* 来宝股价跳涨5%
路透新加坡/香港4月2日 - 中国最大的粮食交易商--中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)同意初步支付15亿美元，购买新加坡来宝集团(Noble Group) 农产品业务51%的股份，这是中粮在不到两个月内第二笔收购案，企图强化在全球的市场地位。
来宝表示，两家企业计划成立合资公司，从而将中粮集团的粮食加工与销售业务，与来宝农业的粮食种植与交易业务结合起来。来宝集团将在合资公司中保留49%的股份。
这项交易具有特殊设计，中粮的15亿美元是初步现金付款，全案预定第三或第四季完成。根据来宝的声明，中粮支付的最终价格将是这个农产品业务2014财年审计后账面净资产的1.15倍。
声明稿称，2013年12月31日时，审计后帐面价值为28亿美元。
这项收购也包括承受来宝农业的25亿美元净债务。
中粮在2月底时刚刚买下荷兰Nidera的51%股权，以便取得南美谷物及油籽供应的直接管道；包括债务在内，这项交易对Nidera的估值为40亿美元。
对于中粮而言，这次收购将使其不必通过ADM 、Bunge 、嘉吉 和路易达孚 等大宗商品巨头向中国市场供应粮食，并更好地控制成本。对于来宝集团而言，通过中粮可以扩大交易业务规模。
中粮集团董事长宁高宁在声明中称，来宝农业的供应链管理体统和生产能力，对中粮集团在中国的物流、加工与分销网络是个补充。
来宝 股价在新加坡早盘最高跳涨5%，远超过指标海峡时报指数 0.3%的涨幅。
来宝集团的谷物和油籽业务主要集中在南美、欧洲和亚洲。该公司在亚洲经营三家油籽加工厂，并从新加坡向整个亚洲地区供应谷物、油籽、植物油和相关副产品。
由私募股权投资公司--厚朴投资管理公司牵头的投资者银团，将作为少数股东参与中粮集团的并购行动，在实施并购的投资工具中持有三分之一的份额。
来宝集团的农产品部门在上一会计年度的营收为155亿美元，占公司总营收的约16%。
中粮集团和来宝集团的交易仍需获得监管机构和股东批准。
摩根大通担任来宝的独家财务顾问，摩根士丹利则为包括中粮和厚朴在内的收购财团提供咨询服务。(完)
(编译 蔡美珍/李春喜 审校 田建华/张荻)
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时 (亿元人民币) 间 财政部 320 7年 *3.4294% 续发附息国债 4/20 4/24 财政部 *287 30年 *3.8949% 续发附息国债 4/24 4/26 财政部 *100 91天 *2.8816% 贴现国债 *4/24 *4/26 财政部 *320 3年 周三招标 新发附息国债 *4/27 *5/2 财政部 -- 91天 4月28日招标 贴
路透香港4月21日 - 规模为10亿美元的亚欧私募股权基金公司汉德资本(AGIC Capital)周五同意从美国投资公司The Gores Group手中买下中欧医用激光设备公司Fotona，将目光瞄准成长中的中国和其他亚洲国家市场。
路透台北4月24日 - 台湾股市周一下跌，权重电子类股涨跌不一，令该股指在近期交投区间内盘整更长时间。 0238GMT，台湾加权股价指数 跌0.3%至9,692.95点，此前开盘上涨。周五该指数收高0.9%。自2月初以来，该指数一直交投于9,600点上方，但仍略低于9,980点。 电子类指数 下滑0.3%，金融保险类指数 下挫0.1%。 台积电 受整体人气拖累跌0.5%，但其它科技类股上涨，令 大盘跌势受限，此前发布的数据显示，台湾3月外销订单连续八个月增长 。 台湾3月外销订单增幅亦超过预期，这对台湾经济以及处于全球电子 产品供应链的多数企业的营收而言可谓好兆头。 其他上涨的个股中，鸿海 涨0.1%，和硕联合科技 涨0.2%。 但群创光电 和友达光电 双双下挫2%左右。(完) (编译 王琛/侯雪苹；审校 许娜/杜明霞)