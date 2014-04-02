中国货币市场：隔夜利率再小升而七天平稳，资金供给不改充裕

路透上海4月2日 - 中国银行间市场质押式回购加权利率 隔夜品种周三再小升，七及14天期则持稳。交易员指出，下周初虽有补缴存款准备金压力，但机构多已提前储备，场内资金供给依旧充裕，短线流动性前景应无太大忧虑。

“资金还是很松的，14天以内减点出的不少，大行也有出三个月的资金，加权价格就可以借到。”上海一商业银行交易员称。

他认为，目前资金价格应该已将下周二（8日）补缴存准的影响反应在内，短期资金压力并不大，机构主要关注4月中旬财税上缴的影响。

“一般15号开始缴税，规模可能会在万亿以上，但25号又会退一些，所以中旬这个时间点上资金会受到一些影响。”他称，“昨天央行14天正回购量比较大，应该也是考虑这个因素，正好在缴税前到期投放。”

央行公开市场周二依旧双管齐下，利用14天及28天两个正回购品种合力抽水，但当日净回笼量较上周同期缩减逾五成。市场人士认为，财税缴款和本季首次存款准备金清算时点渐行渐近，监管层应在未雨绸缪，避免届时资金受冲击而剧烈波动。

北京一券商交易员还提到，今日资金宽松，拆入难度不大，隔夜回购加权利率仍在小幅上行，可能是延续了此前季末上涨的惯性，“中旬之前(隔夜利率)应该不会太高，3%左右就差不多了吧。”

每月的5日、15日和25日，银行等存款类机构将根据特定时点存款余额，对已上缴的存款准备金进行调整，多退少补。因商业银行在季度末时点普遍突击拉入存款以应对各种考核，4月5日因适逢周末，加之清明假期，补缴存准应会推迟至下周二(8日)，且通常补缴将较多，而15日则一般顺势会有较多资金退回。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间12:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.9536 2.8656 +8.80

七天 4.2238 4.2110 +1.28

14天 4.4881 4.4806 +0.75

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 3.3100 2.3750 +93.50

七天 3.6700 3.2850 +38.50

14天 4.0000 3.7500 +25.00

回购定盘利率

其中:隔夜 2.9700 2.9600 +1.00

七天 4.2300 4.3000 -7.00

14天 4.4800 4.5500 -7.00

Shibor

其中:隔夜 2.9500 2.8660 +8.40

七天 4.2250 4.2050 +2.00

三个月 5.5000 5.5000 +0.00