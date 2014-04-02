中国货币市场：隔夜利率再小升而七天平稳，资金供给不改充裕

《中国国债发行日程表》--4月24日
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时 (亿元人民币) 间 财政部 320 7年 *3.4294% 续发附息国债 4/20 4/24 财政部 *287 30年 *3.8949% 续发附息国债 4/24 4/26 财政部 *100 91天 *2.8816% 贴现国债 *4/24 *4/26 财政部 *320 3年 周三招标 新发附息国债 *4/27 *5/2 财政部 -- 91天 4月28日招标 贴
路透上海4月2日 - 中国银行间市场质押式回购加权利率 隔夜品种周三再小升，七及14天期则持稳。交易员指出，下周初虽有补缴存款准备金压力，但机构多已提前储备，场内资金供给依旧充裕，短线流动性前景应无太大忧虑。
“资金还是很松的，14天以内减点出的不少，大行也有出三个月的资金，加权价格就可以借到。”上海一商业银行交易员称。
他认为，目前资金价格应该已将下周二（8日）补缴存准的影响反应在内，短期资金压力并不大，机构主要关注4月中旬财税上缴的影响。
“一般15号开始缴税，规模可能会在万亿以上，但25号又会退一些，所以中旬这个时间点上资金会受到一些影响。”他称，“昨天央行14天正回购量比较大，应该也是考虑这个因素，正好在缴税前到期投放。”
央行公开市场周二依旧双管齐下，利用14天及28天两个正回购品种合力抽水，但当日净回笼量较上周同期缩减逾五成。市场人士认为，财税缴款和本季首次存款准备金清算时点渐行渐近，监管层应在未雨绸缪，避免届时资金受冲击而剧烈波动。
北京一券商交易员还提到，今日资金宽松，拆入难度不大，隔夜回购加权利率仍在小幅上行，可能是延续了此前季末上涨的惯性，“中旬之前(隔夜利率)应该不会太高，3%左右就差不多了吧。”
每月的5日、15日和25日，银行等存款类机构将根据特定时点存款余额，对已上缴的存款准备金进行调整，多退少补。因商业银行在季度末时点普遍突击拉入存款以应对各种考核，4月5日因适逢周末，加之清明假期，补缴存准应会推迟至下周二(8日)，且通常补缴将较多，而15日则一般顺势会有较多资金退回。
以下为主要货币市场利率报价：
北京时间12:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 2.9536 2.8656 +8.80
七天 4.2238 4.2110 +1.28
14天 4.4881 4.4806 +0.75
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 3.3100 2.3750 +93.50
七天 3.6700 3.2850 +38.50
14天 4.0000 3.7500 +25.00
回购定盘利率
其中:隔夜 2.9700 2.9600 +1.00
七天 4.2300 4.3000 -7.00
14天 4.4800 4.5500 -7.00
Shibor
其中:隔夜 2.9500 2.8660 +8.40
七天 4.2250 4.2050 +2.00
三个月 5.5000 5.5000 +0.00
-----------------------------------------------------------(完) (发稿 丁淑琴; 审校 张喜良)
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时 (亿元人民币) 间 财政部 320 7年 *3.4294% 续发附息国债 4/20 4/24 财政部 *287 30年 *3.8949% 续发附息国债 4/24 4/26 财政部 *100 91天 *2.8816% 贴现国债 *4/24 *4/26 财政部 *320 3年 周三招标 新发附息国债 *4/27 *5/2 财政部 -- 91天 4月28日招标 贴
路透香港4月21日 - 规模为10亿美元的亚欧私募股权基金公司汉德资本(AGIC Capital)周五同意从美国投资公司The Gores Group手中买下中欧医用激光设备公司Fotona，将目光瞄准成长中的中国和其他亚洲国家市场。
路透台北4月24日 - 台湾股市周一下跌，权重电子类股涨跌不一，令该股指在近期交投区间内盘整更长时间。 0238GMT，台湾加权股价指数 跌0.3%至9,692.95点，此前开盘上涨。周五该指数收高0.9%。自2月初以来，该指数一直交投于9,600点上方，但仍略低于9,980点。 电子类指数 下滑0.3%，金融保险类指数 下挫0.1%。 台积电 受整体人气拖累跌0.5%，但其它科技类股上涨，令 大盘跌势受限，此前发布的数据显示，台湾3月外销订单连续八个月增长 。 台湾3月外销订单增幅亦超过预期，这对台湾经济以及处于全球电子 产品供应链的多数企业的营收而言可谓好兆头。 其他上涨的个股中，鸿海 涨0.1%，和硕联合科技 涨0.2%。 但群创光电 和友达光电 双双下挫2%左右。(完) (编译 王琛/侯雪苹；审校 许娜/杜明霞)