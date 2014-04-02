《中国新债预测》国开行增发债临时减量，三及七年预测均值5.30%和5.66%

企业并购：汉德资本同意买下欧洲医用激光设备厂商Fotona
路透香港4月21日 - 规模为10亿美元的亚欧私募股权基金公司汉德资本(AGIC Capital)周五同意从美国投资公司The Gores Group手中买下中欧医用激光设备公司Fotona，将目光瞄准成长中的中国和其他亚洲国家市场。
* 招标品种: 国开行三年/七年期增发债
* 金额上限：40亿元
* 招标时间: 4月3日下午2:30-3:30
* 受访人数: 8位(银行、券商）
* 预测区间: 5.25%-5.35%；5.60%-5.70%
* 预测均值: 5.30%；5.66%
路透上海4月2日 - 在中国农业发展银行周四将发行四期债的同时，国开行 当日下午也将增发两期固息债。路透调查显示，为减弱供给过密影响，国开行稍早宣布减少明日发行总量。在此情况下，市场对其将发行的三年期增发债收益率预测均值落在5.30%，七年则为5.66%。
交易员称，今年以来发行情况显示，国开行和农发行等另外两家政策性银行债券筹资成本不断靠拢，因此明日三年国开增发债定位与农发行同期限债券较为接近。当然农发行招标在前，国开债结果可能会随着前者发行情况产生波动。
华北一银行交易员认为，为缓解利率债供给过大压力，国开行临时减少发行总量。若资金面持稳，明日三年品种收益率或仅略高于农发同期限债预期，七年则因该处曲线过于平坦，而且市场态度谨慎，其预测均值接近农发10年品种定位。
银行间债市固息政策金融债(国开)到期收益率曲线 显示，三年及七年最新报在5.3268%和5.6394%。
明日两期债为国开行今年第八期和第10期债的首次增发，均采用多重价格(美国式)招标方式。此前金额上限为100亿元，今日公告减为80亿元。具体发行条款如下：
第八期增发债 第10期增发债
--------------------------------------------------------
发行上限 40亿元 40亿元
期限/计息方式 三年固息 七年固息
(今年第八期增发) (今年第10期增发)
招标时间 4月3日下午2:30-3:30
招标方式 多重价格(美国式)招标
缴款日 4月10日
起息日 4月8日
分销期 4月10日
上市日 4月16日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
承揽费 0.05% 0.10%
-------------------------------------------------------
国开行周二新启动的一轮福娃债(7-11期)招标情况如下：
一年 三年 五年 七年 10年
----------------------------------------------------------
票面利率 4.76% 5.2462% 5.44% 5.6101% 5.67%
(加权) (加权)
边际中标收益率 -- 5.26% -- 5.63% --
认购倍数 2.19 2.49 1.75 2.19 1.37 (完) (发稿 李宏薇；审校 黄凯)
路透香港4月21日 - 规模为10亿美元的亚欧私募股权基金公司汉德资本(AGIC Capital)周五同意从美国投资公司The Gores Group手中买下中欧医用激光设备公司Fotona，将目光瞄准成长中的中国和其他亚洲国家市场。
路透台北4月24日 - 台湾股市周一下跌，权重电子类股涨跌不一，令该股指在近期交投区间内盘整更长时间。 0238GMT，台湾加权股价指数 跌0.3%至9,692.95点，此前开盘上涨。周五该指数收高0.9%。自2月初以来，该指数一直交投于9,600点上方，但仍略低于9,980点。 电子类指数 下滑0.3%，金融保险类指数 下挫0.1%。 台积电 受整体人气拖累跌0.5%，但其它科技类股上涨，令 大盘跌势受限，此前发布的数据显示，台湾3月外销订单连续八个月增长 。 台湾3月外销订单增幅亦超过预期，这对台湾经济以及处于全球电子 产品供应链的多数企业的营收而言可谓好兆头。 其他上涨的个股中，鸿海 涨0.1%，和硕联合科技 涨0.2%。 但群创光电 和友达光电 双双下挫2%左右。(完) (编译 王琛/侯雪苹；审校 许娜/杜明霞)
路透新加坡4月21日 - 熟悉情况的消息人士称，新加坡电信公司M1 Ltd的三大股东已与中国移动和全球私募股权公司等潜在买家接触，拟出售持股，这些大股东的股份加总起来达到M1的61%股权。