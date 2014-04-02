路透基点：上海实业控股40亿港元再融资案又有三家银行加入--RLPC

路透香港4月2日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，上海实业控股的40亿港元再融资案在一般银团贷款阶段又有三家银行加入。

其中三菱东京日联银行和星展银行以牵头行身份加入，上海银行则获安排行头衔。三菱东京日联银行和星展银行分别承贷2.9亿港元和2.6亿港元，上海银行承贷5,000万港元。

10家牵头行兼簿记行(MLAB)为中银香港、恒生银行、华侨银行、中国农业银行、加拿大丰业银行(Bank of Nova Scotia)、法国巴黎银行、汇丰银行、瑞穗银行、大华银行及三井住友银行。

中银香港承贷6亿港元，恒生银行和大华银行各承贷3.5亿港元。其余各家MLAB分别承贷3亿港元。

签约定于周四进行。

一如之前报导，贷款平分为三年期及五年期两部分，三年期利率为香港银行同业拆息(Hibor)加码130个基点，五年期为加码160个基点。

邀请参贷价码如下：

承贷3亿港元的银行，取得牵头行头衔，综合收益为170个基点，三年期部分获75个基点费用，五年期部分获125个基点费用；

承贷2-2.9亿港元者，获得主办行头衔，综合收益为165基点，两部份费用分别为60个基点及100个基点；

承贷1-1.9亿港元者，获得安排行头衔，综合收益为160基点，两部份费用分别为45个基点及75个基点。

借款方先前向10家MLAB邀请参贷的价码为：承贷4-6亿港元者，三年期部分获90个基点的前端费，五年期部分获150个基点的前端费。

资金通过上海实业控股的附属公司SIHL Finance Ltd借入。