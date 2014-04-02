路透基点：上海实业控股40亿港元再融资案又有三家银行加入--RLPC

《中国国债发行日程表》--4月24日
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时 (亿元人民币) 间 财政部 320 7年 *3.4294% 续发附息国债 4/20 4/24 财政部 *287 30年 *3.8949% 续发附息国债 4/24 4/26 财政部 *100 91天 *2.8816% 贴现国债 *4/24 *4/26 财政部 *320 3年 周三招标 新发附息国债 *4/27 *5/2 财政部 -- 91天 4月28日招标 贴
路透香港4月2日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，上海实业控股的40亿港元再融资案在一般银团贷款阶段又有三家银行加入。
其中三菱东京日联银行和星展银行以牵头行身份加入，上海银行则获安排行头衔。三菱东京日联银行和星展银行分别承贷2.9亿港元和2.6亿港元，上海银行承贷5,000万港元。
10家牵头行兼簿记行(MLAB)为中银香港、恒生银行、华侨银行、中国农业银行、加拿大丰业银行(Bank of Nova Scotia)、法国巴黎银行、汇丰银行、瑞穗银行、大华银行及三井住友银行。
中银香港承贷6亿港元，恒生银行和大华银行各承贷3.5亿港元。其余各家MLAB分别承贷3亿港元。
签约定于周四进行。
一如之前报导，贷款平分为三年期及五年期两部分，三年期利率为香港银行同业拆息(Hibor)加码130个基点，五年期为加码160个基点。
邀请参贷价码如下：
承贷3亿港元的银行，取得牵头行头衔，综合收益为170个基点，三年期部分获75个基点费用，五年期部分获125个基点费用；
承贷2-2.9亿港元者，获得主办行头衔，综合收益为165基点，两部份费用分别为60个基点及100个基点；
承贷1-1.9亿港元者，获得安排行头衔，综合收益为160基点，两部份费用分别为45个基点及75个基点。
借款方先前向10家MLAB邀请参贷的价码为：承贷4-6亿港元者，三年期部分获90个基点的前端费，五年期部分获150个基点的前端费。
资金通过上海实业控股的附属公司SIHL Finance Ltd借入。
所筹款项将用于为2010年11月的一笔52亿港元贷款进行再融资。该交易分为两笔26亿港元贷款，分别于今年5月和2015年11月到期。(完)
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时 (亿元人民币) 间 财政部 320 7年 *3.4294% 续发附息国债 4/20 4/24 财政部 *287 30年 *3.8949% 续发附息国债 4/24 4/26 财政部 *100 91天 *2.8816% 贴现国债 *4/24 *4/26 财政部 *320 3年 周三招标 新发附息国债 *4/27 *5/2 财政部 -- 91天 4月28日招标 贴
路透香港4月21日 - 规模为10亿美元的亚欧私募股权基金公司汉德资本(AGIC Capital)周五同意从美国投资公司The Gores Group手中买下中欧医用激光设备公司Fotona，将目光瞄准成长中的中国和其他亚洲国家市场。
路透台北4月24日 - 台湾股市周一下跌，权重电子类股涨跌不一，令该股指在近期交投区间内盘整更长时间。 0238GMT，台湾加权股价指数 跌0.3%至9,692.95点，此前开盘上涨。周五该指数收高0.9%。自2月初以来，该指数一直交投于9,600点上方，但仍略低于9,980点。 电子类指数 下滑0.3%，金融保险类指数 下挫0.1%。 台积电 受整体人气拖累跌0.5%，但其它科技类股上涨，令 大盘跌势受限，此前发布的数据显示，台湾3月外销订单连续八个月增长 。 台湾3月外销订单增幅亦超过预期，这对台湾经济以及处于全球电子 产品供应链的多数企业的营收而言可谓好兆头。 其他上涨的个股中，鸿海 涨0.1%，和硕联合科技 涨0.2%。 但群创光电 和友达光电 双双下挫2%左右。(完) (编译 王琛/侯雪苹；审校 许娜/杜明霞)