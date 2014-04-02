《中国新债预测》农发行四期债定位料接近二级，长端压力略大

企业并购：汉德资本同意买下欧洲医用激光设备厂商Fotona
路透香港4月21日 - 规模为10亿美元的亚欧私募股权基金公司汉德资本(AGIC Capital)周五同意从美国投资公司The Gores Group手中买下中欧医用激光设备公司Fotona，将目光瞄准成长中的中国和其他亚洲国家市场。
* 招标品种: 农发行29期新发债，24/22/23期增发债
* 期限及金额上限：一年新发债40亿元；三年增发债60亿元
* 五年增发债60亿元；10年增发债40亿元
* 招标时间: 5/10年：4月3日10:00-11:00
* 1/3年：4月3日10:00-11:30
* 受访人数: 8位(券商、银行)
* 预测区间: 4.72%-4.83%；5.21%-5.33%；5.42%-5.50%；5.59%-5.70%
* 预测均值: 4.77%；5.27%；5.46%；5.65%
路透上海4月2日 - 中国农业发展银行周四将招标发行一、三、五和10年四个期限固息债。路透调查显示，虽然近期现券走势略显疲弱，但经济形势不佳致市场信心仍在。若资金面不明显转紧，新债定位接近二级的可能性较大。
交易员表示，与五年以内品种相比，近日更长期限券种收益率升势更为明显，加之利率债供给密集，10年等长端压力相对较大。
上海一银行交易员认为，以最近两次国开行福娃债招标为例，除一年期随资金面变化波动较大外，七年和10年品种利率(收益率)升幅明显高于三及五年，加之本周金融债供给依旧密集，长端发行料承压。
不过华南一银行交易员指出，虽然现券表现不如人意，但经济形势不佳，市场对后市仍抱有乐观预期，因此新债发行应不致于太差，围绕二级定位的可能性较大。
银行间市场固息政策性金融债(农发和口行)到期收益率曲线 显示，一、三、五及10年最新值分别报在4.8256%、5.2835%、5.4531%和5.6231%。
农发行上周四招标发行了一、三、五及七年四个期限固息债，利率(收益率)分别为4.7687%、5.2497%、5.4370%和5.55%。
明日农发行招标的四期新债中，除一年期为新发债外，五年期品种为今年第22期 增发品种，票面利率5.25%；10年期为今年第23期 增发品种，票面利率5.48%；三年期为今年第24期 的增发债，票面利率5.20%。
具体发行条款如下：
22期增发 23期增发 24期增发 29期
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招标规模上限 60亿元 40亿元 60亿元 40亿元
期限/计息方式 五年固息 10年固息 三年固息 一年固息
招标时间 1/3年： 4月3日10:00-11:30
5/10年：4月3日10:00-11:00
招标方式 3/5/10年：单一价格中标(荷兰式)
1年：单一利率中标 (荷兰式)
缴款日 4月9日 4月9日 4月10日 4月10日
起息日 3月21日 3月21日 3月27日 4月10日
发行期 4/4-4/9 4/4-4/9 4/4-4/10 4/4-4/10
上市日 4月15日 4月15日 4月16日 4月14日
基本承销额 均无
承揽费 0.10% 0.15% 0.05% 0.05%
--------------------------------------------------------------------------(完) (发稿 李宏薇；审校 张喜良)
路透香港4月21日 - 规模为10亿美元的亚欧私募股权基金公司汉德资本(AGIC Capital)周五同意从美国投资公司The Gores Group手中买下中欧医用激光设备公司Fotona，将目光瞄准成长中的中国和其他亚洲国家市场。
路透台北4月24日 - 台湾股市周一下跌，权重电子类股涨跌不一，令该股指在近期交投区间内盘整更长时间。 0238GMT，台湾加权股价指数 跌0.3%至9,692.95点，此前开盘上涨。周五该指数收高0.9%。自2月初以来，该指数一直交投于9,600点上方，但仍略低于9,980点。 电子类指数 下滑0.3%，金融保险类指数 下挫0.1%。 台积电 受整体人气拖累跌0.5%，但其它科技类股上涨，令 大盘跌势受限，此前发布的数据显示，台湾3月外销订单连续八个月增长 。 台湾3月外销订单增幅亦超过预期，这对台湾经济以及处于全球电子 产品供应链的多数企业的营收而言可谓好兆头。 其他上涨的个股中，鸿海 涨0.1%，和硕联合科技 涨0.2%。 但群创光电 和友达光电 双双下挫2%左右。(完) (编译 王琛/侯雪苹；审校 许娜/杜明霞)
路透新加坡4月21日 - 熟悉情况的消息人士称，新加坡电信公司M1 Ltd的三大股东已与中国移动和全球私募股权公司等潜在买家接触，拟出售持股，这些大股东的股份加总起来达到M1的61%股权。