香港数据：3月PMI跌破盛衰分界线至49.9，为自去年8月以来最低--汇丰

香港个股：诚通发展拟认购宏华近5%股份，配合母企战略转型拓海外投资
路透香港4月27日 - 中国诚通控股集团的香港分支--中国诚通发展集团有限公司称，拟认购民营石油钻机制造商宏华近5%的股份，以配合母企进行战略转型，包括加大海外投资。
路透香港4月3日 - 以下为汇丰香港3月份采购经理人指数(PMI)数据：
2014年3月 2月 1月 13年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月
49.9 53.3 52.7 51.2 52.1 50.1 50.0 49.7 49.7 48.7 49.8 49.9 50.5
--3月PMI为49.9，远低于2月的53.3，且为自去年8月以来最低，私营企业产出及新接订单再次收缩，但幅度尚算轻微。
--市场放缓令顾客需求减弱，但来自中国内地的新订单于月内继续增加，虽然增速轻微并为四个月来最弱。
--私营企业未完成工作于3月份出现自去年12月以来首次回落，积压工作减少速度温和，但却是七个月来最快，原因是新订减少而员工数目增加。
--私营企业连续第二个月增聘员工，增幅温和。
--月内投入总成本继续上升，投入价格升幅放缓至三个月来最小；采购价格及员工成本均见增加。
--采购库存连续第四个月增加，惟幅度温和。
汇丰亚洲经济师John Zhu在评论调查结果时表示，“3月PMI数据显示香港经济动能较此前两个月减弱，且为较广泛的放缓，因产出与新接订单均录得七个月以来首次收缩。从好的一面看，来自中国内地的新订单仍然增长，企业亦持续增聘员工，通胀压力减缓。未来几个月的数据，对审视本地经济是否进入较长期的走软时期将为关键。＂（完） (记者 梁慧仪; 审校 黄凯)
路透香港4月27日 - 中国诚通控股集团的香港分支--中国诚通发展集团有限公司称，拟认购民营石油钻机制造商宏华近5%的股份，以配合母企进行战略转型，包括加大海外投资。
路透台北4月27日 - 台币兑美元周四早盘微幅走升；汇银人士表示，随美元陷入盘整、外资汇入力道明显减弱，加上进出商动作都不大，早盘台币呈小升格局，交投亦转趋清淡，成交量缩减；短线观察重点在外资动向。
路透墨尔本4月27日 - 伦铜周四小幅下跌，因市场不太关注特朗普政 府的减税计划，关注焦点转移至中国制造业，中国4月制造业增速料将放 缓。