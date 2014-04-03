香港数据：3月PMI跌破盛衰分界线至49.9，为自去年8月以来最低--汇丰

路透香港4月3日 - 以下为汇丰香港3月份采购经理人指数(PMI)数据：

2014年3月 2月 1月 13年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月

49.9 53.3 52.7 51.2 52.1 50.1 50.0 49.7 49.7 48.7 49.8 49.9 50.5

--3月PMI为49.9，远低于2月的53.3，且为自去年8月以来最低，私营企业产出及新接订单再次收缩，但幅度尚算轻微。

--市场放缓令顾客需求减弱，但来自中国内地的新订单于月内继续增加，虽然增速轻微并为四个月来最弱。

--私营企业未完成工作于3月份出现自去年12月以来首次回落，积压工作减少速度温和，但却是七个月来最快，原因是新订减少而员工数目增加。

--私营企业连续第二个月增聘员工，增幅温和。

--月内投入总成本继续上升，投入价格升幅放缓至三个月来最小；采购价格及员工成本均见增加。

--采购库存连续第四个月增加，惟幅度温和。

汇丰亚洲经济师John Zhu在评论调查结果时表示，“3月PMI数据显示香港经济动能较此前两个月减弱，且为较广泛的放缓，因产出与新接订单均录得七个月以来首次收缩。从好的一面看，来自中国内地的新订单仍然增长，企业亦持续增聘员工，通胀压力减缓。未来几个月的数据，对审视本地经济是否进入较长期的走软时期将为关键。＂（完） (记者 梁慧仪; 审校 黄凯)