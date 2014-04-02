《热点透视》通用汽车或可从丰田前车之鉴中寻到些许慰藉

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Kevin Allison; 编译 洪曦

路透芝加哥4月1日 - 通用汽车 也许能够从丰田汽车 的召回事件中寻得一丝慰藉。在执行长Mary Barra周二出席国会听证前，通用汽车宣布扩大召回的汽车数量，第一季用于解决安全问题的成本预估也增加了一倍。丰田曾为加速踏板付出了高昂代价，通用汽车要掏的费用恐怕只高不低。不过，最终财务上受到的冲击倒是可控，企业文化的修复或许更加艰难。

2009到2011年期间的一系列召回事件，让丰田汽车付出了至少32亿美元的代价。这其中包括上月丰田同意支付给美国司法部的12亿美元调查和解费用、因召回而发生的11亿美元费用以及大约9亿美元的销售损失。这其中并未计入持续不断的民事诉讼成本以及丰田品牌形象这类难以计算的损失。虽然如此，丰田的召回总费用还是为通用汽车提供了参考。

截至目前，丰田召回的支出占到2013年营收的1.5%。如果通用汽车的状况类似，那么不计入民事诉讼的支出应在23亿美元左右，较刚刚上修的第一季预估费用高出两倍。

不过一些重要区别还是要留意的。尽管丰田事件涉及到的车辆较多，但致死率却很低。假设通用汽车的召回成本随死亡人数(当前在13人)上升，且不计入民事法律诉讼，通用所需要支付的费用或超过70亿美元。这相当于其2013年营收的约5%。

这笔钱肯定不是小数。不过自从破产重生之后，通用汽车的财务状况有了好转，而且可以帮助该公司避开一部分债务，因此召回费用总额应该可控。不过，可能还有其他涉及到的费用，其一就是资本支出增加。以丰田为例，该公司承诺未来五年投资5,000万美元，用于在美国建造一家新的安全实验室。更加严格的工程要求和召回管理也可能会推高整体成本。

Barra在国会作证期间，强调了通用汽车的企业文化正在从“破产后的关注成本向关注客户过渡”。这表明她意识到通用汽车现在的问题是由节省成本导致的。而完成企业文化的转型，才是通用真正要付出的代价。(完) (编译 洪曦; 审校 王冠中)