新闻稿：增发债券并未改变首创置业、IFC和CPD的评级--穆迪

《中国国债发行日程表》--4月24日
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时 (亿元人民币) 间 财政部 320 7年 *3.4294% 续发附息国债 4/20 4/24 财政部 *287 30年 *3.8949% 续发附息国债 4/24 4/26 财政部 *100 91天 *2.8816% 贴现国债 *4/24 *4/26 财政部 *320 3年 周三招标 新发附息国债 *4/27 *5/2 财政部 -- 91天 4月28日招标 贴
(以下新闻稿由穆迪提供)
香港，2014年3月31日 — 穆迪投资者服务公司表示，Central Plaza Development Limited (CPD) 公布对2014年2月17日发行的现有债券进行增发，此举不会改变首创置业股份有限公司 (首创置业) 的Ba2公司家族评级、国际金融中心物业有限公司 (IFC) 的Ba3公司家族评级，以及由CPD发行幷由IFC担保的债券的Ba3高级无抵押债务评级。上述CPD于2014年2月17日发行的现有债券规模为人民币20亿元，利率为5.75%，于2017年到期。
上述所有评级的展望均为稳定。
IFC及CPD均为首创置业全资拥有的离岸子公司。
债券增发的条款和条件与现有债券相同。
上述债券受到首创置业、CPD、IFC和债券受托人之间的股权购买承诺和维好协议所支持。
穆迪副总裁/高级分析师曾启贤称：“债券募集所得将主要用来为现有债务进行再融资，因此对债务杠杆率的影响为中性。”
曾启贤表示：“另一方面，到期债务的再融资将延长债务到期状况，因此对流动性具有正面影响。”曾启贤亦是穆迪负责上述3家公司的主分析师。
IFC及受担保债券的Ba3评级反映了其个体信用实力，同时由于首创置业必要时可能会提供财务支持，因此其评级获得两个子级的评级提升。
IFC的个体信用状况反映了该公司较小的运营规模和较高的资产负债表债务杠杆率，其中调整后债务/资本比率为65%-70%左右，EBITDA/利息比率为2倍-2.5倍。
稳定的评级展望反映了穆迪预计IFC会继续获得首创置业提供的财务和运营支持。
假如IFC能够实现以下各项，则IFC及受担保债券可能出现评级上调机会：(1) 成功执行业务计划；(2) 改善规模和多样性，以降低销售和盈利波动性；(3) 加强境外融资渠道；及 (4) 进一步改善信用状况，特别是债务杠杆率。
穆迪上调IFC评级时会考虑的信用指标包括：其财务状况的改善，其中调整后债务/资本比率持续降至50%-55%，EBITDA/利息比率持续升至3倍以上。
另一方面，若IFC发生以下情况，则IFC及受担保债券的评级就可能会有下调压力：(1) 未能大体上实现其业务目标，导致销售额和运营现流的产生比预期疲弱；及/或 (2) 大规模加快开发及进行激进的土地收购计划，导致债务杠杆率上升，其中调整后债务/资本比率持续升至65%-70%以上， EBITDA/利息比率持续降至1倍-1.5倍以下。
若有迹象表明首创置业提供的支持转弱，或首创置业的流动性及/或信用状况恶化，也可能对评级产生负面影响。
上述评级所采用的主要评级方法是2009年3月发表的《全球住房建造业评级方法》（Global Homebuilding Industry）。如要取得上述评级方法报告，请浏览www.moodys.com信用政策一页。
IFC于2000年在英属维尔京群岛成立，是一家持有中国房地产开发项目的投资控股公司。截至2013年12月31日的总资产为人民币229亿元。
首创置业股份有限公司于2002年在中国成立，是首创集团的房地产旗舰。截至2013年12月31日，首创置业土地储备的总建筑面积为995万平方米（当中785万平方米属首创置业）。上述土地储备遍布中国15个城市。
(完)
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时 (亿元人民币) 间 财政部 320 7年 *3.4294% 续发附息国债 4/20 4/24 财政部 *287 30年 *3.8949% 续发附息国债 4/24 4/26 财政部 *100 91天 *2.8816% 贴现国债 *4/24 *4/26 财政部 *320 3年 周三招标 新发附息国债 *4/27 *5/2 财政部 -- 91天 4月28日招标 贴
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