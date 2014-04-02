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亚洲 | 2014年 4月 2日 星期三 13:13 BJT

路透基点：江苏裕廊化工有限公司获得2.5亿元贷款--RLPC

路透香港4月2日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，江苏裕廊化工有限公司从两家银行获得了2.5亿元人民币(4,030万美元)四年期融资，将用于扩大生产线。

牵头行中国工商银行江苏分行承贷1.5亿元，上海浦东发展银行南京分行参贷1亿元。

贷款利率为中国人民银行利率的100%，已在1月末签约。

据公司网站，江苏裕廊石油化工有限公司由新加坡上市公司昇立化工控股有限公司(SunVic Chemical Holdings)创建，从事生产双甘膦(PMIDA)、丙烯酸及酯系列产品。(完) (编译 张涛；审校 杜明霞)
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