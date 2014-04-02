台湾金融：金管会力挺两岸服贸协议，称若未通过证券银行伤最深

《中国国债发行日程表》--4月24日
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时 (亿元人民币) 间 财政部 320 7年 *3.4294% 续发附息国债 4/20 4/24 财政部 *287 30年 *3.8949% 续发附息国债 4/24 4/26 财政部 *100 91天 *2.8816% 贴现国债 *4/24 *4/26 财政部 *320 3年 周三招标 新发附息国债 *4/27 *5/2 财政部 -- 91天 4月28日招标 贴
* 金管会提三大理由挺两岸服贸尽速通过
* 主委指若没有学运台股早就上9,000点
* 两岸服贸嘉惠证券、银行最深，若没过也受伤最重
* 查获1-2家TMU不当行销，已要求进一步说明
路透台北4月2日 - 台湾金管会主委曾铭宗周三提出三大理由支持两岸服务贸易协议尽速通过，其中包括服贸对银行、证券等台湾金融业有非常好发展空间，若没过证券银行受伤也最深。
他今日在立法院财委会备询时并称，若服贸没过，就谈不上两岸货物贸易协议及其他协议相关后续谈判；要加入RCEP(区域全面经济伙伴协定)及TPP(跨太平洋伙伴关系协定)就更不可能，恐不利台湾经济发展。
曾铭宗同时指出，台股基本面良好，去年上市公司获利1.8兆(万亿)台币，年增47%，平均每股盈余高达2.05台币，若没有学运台股 早就上9,000点。他并呼吁反服贸学生尽快离开立法院、赶快回到学校，让立法院回归正常运作。
“去年6月底谈完服贸(金融条件)后，香港去年8月就比照，韩国也想比照两岸服贸相关金融条件，尤其是证券等开放全资全照已经等了20年了。”他说。
国民党籍立委赖士葆坦称，两岸服贸协议对证券、银行受惠最深，没过也受伤最深。曾铭宗现场也认同这个说法。
自3月18日反服贸学生占领立法院以来，这场抗争活动愈演愈烈。上周日数十万名群众涌向台湾总统府前，表达对政府黑箱处理两岸服务贸易协议的不满，并要求将协议自立法院退回行政院。
曾铭宗并称，在做好风险控管的前提下，充分利用大陆的市场发展金融业，服贸通过对75万金融业从业员及280万投资大众皆有所帮助，金融业壮大后将可进一步扶植中小型企业发展。
目前金管会已递件保险法修订案，后续将提金融机构合并法，这两项法案对金融业相当重要，金管会忧心相关重要法案受到议事瘫痪而拖累审查进程。
至于近期金管会金检TMU(金融产品行销)七家银行发现不当行销，曾铭宗对此称，被查获涉嫌不当行销的1-2家银行，将会进一步要求说明，包括非避险客户的比重是否过高，以及银行有无对客户充分说明契约内容等。
台湾金融保险指数 今日收跌0.07%；台湾加权指数则收升0.36%至8,905.45点。(完) (记者 詹静宜；审校 张喜良)
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时 (亿元人民币) 间 财政部 320 7年 *3.4294% 续发附息国债 4/20 4/24 财政部 *287 30年 *3.8949% 续发附息国债 4/24 4/26 财政部 *100 91天 *2.8816% 贴现国债 *4/24 *4/26 财政部 *320 3年 周三招标 新发附息国债 *4/27 *5/2 财政部 -- 91天 4月28日招标 贴
路透香港4月21日 - 规模为10亿美元的亚欧私募股权基金公司汉德资本(AGIC Capital)周五同意从美国投资公司The Gores Group手中买下中欧医用激光设备公司Fotona，将目光瞄准成长中的中国和其他亚洲国家市场。
路透台北4月24日 - 台湾股市周一下跌，权重电子类股涨跌不一，令该股指在近期交投区间内盘整更长时间。 0238GMT，台湾加权股价指数 跌0.3%至9,692.95点，此前开盘上涨。周五该指数收高0.9%。自2月初以来，该指数一直交投于9,600点上方，但仍略低于9,980点。 电子类指数 下滑0.3%，金融保险类指数 下挫0.1%。 台积电 受整体人气拖累跌0.5%，但其它科技类股上涨，令 大盘跌势受限，此前发布的数据显示，台湾3月外销订单连续八个月增长 。 台湾3月外销订单增幅亦超过预期，这对台湾经济以及处于全球电子 产品供应链的多数企业的营收而言可谓好兆头。 其他上涨的个股中，鸿海 涨0.1%，和硕联合科技 涨0.2%。 但群创光电 和友达光电 双双下挫2%左右。(完) (编译 王琛/侯雪苹；审校 许娜/杜明霞)