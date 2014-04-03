《分析》资金充裕中国央行持续净回笼，货币政策转向时候未到

* 本周公开市场千亿正回购到期，但净回笼未明显缩量

* 央行坚持近期调控流动性态度，避免过于泛滥

* 14天正回购成回笼主力品种，或为财税等准备

* 经济疲弱，但降准方式的货币政策放松尚未到响枪时

作者 康熙泽

路透北京4月3日 - 面对本周银行间充裕的流动性，中国央行利用“长枪短炮”搭配的回笼工具组合，坚持了近期调控资金面在适当水平，避免过于泛滥的操作态度，致当周公开市场虽有千亿人民币到期，但仍未扭转春节后持续净回笼的趋势，且量级较上周仅缩窄约三成半。

不过微观操作上，自上周四起，抽离资金主力手段采用期限更短的14天正回购品种，分析人士表示，这或体现财税缴款对流动性冲击央行已有考虑，平滑部分在中下旬到期，可助力和缓资金压力。

今年宏观基本面下行压力加重，推升市场对货币政策放松的期待，不过一季度主要经济数据尚未明朗化，降杠杆理念犹在等因素，受访人士认为，通过降准方式的货币政策放松未到枪响起跑时。

”观察央行态度还是要看28天正回购，因为它期限更长，回笼资金性质更突出，“北京一大型保险机构债券分析师称，”坚持这个操作(28天正回购)，是不希望市场认为货币政策要放松了，让机构感受到这种信号。“

民生银行金融市场部首席分析师李志强亦认为，从整体层面看，近期人民币汇率波动较大，资金流入规模有所回落，这个从2月新增外汇占款已有体现，不过央行正回购操作的力度不减，这说明其态度并未松动。

中国央行公开市场周四进行了900亿元人民币正回购；其中包括28天期400亿元，中标利率持稳于4.00%；14天期500亿元，利率亦持平于上次的3.80%。

本周公开市场有合计1,000亿元正回购到期，其中周二、周四各500亿元；但无逆回购、央票到期。据此计算，本周净回笼资金620亿元，较上周的980亿元减少逾三成。

央行坚决的态度，且操作量级上较周二小幅加力，一定程度加剧机构谨慎情绪，中国银行间债市周四早盘现券收益率多走高，中期债升幅更明显，金融债尤甚。

中国2月新增外汇占款较前月大幅减少，跌至五个月新低，亦低于市场预期。这个数字令分析师相信，此前人民币汇率的贬值更可能是市场供求关系造成，而非央行刻意压低。

欲浏览中国央行公开市场单周资金流向变化图表，请点选 link.reuters.com/jys28v

**利用14天平滑资金，寄缓和财税等冲击**

中国央行公开市场自上周四再次重启14天期正回购后，至今日共进行了三次操作，前者规模均超出同日进行的28天期正回购。

上述大型保险机构债券分析师对此指出，”14天(正回购)更多作用是帮市场管理流动性，最近做的这个期限正好是把资金平滑到15号前后到期，应对那时财税上缴的冲击。”

据路透测算，4月中旬(11日-20日)和下旬(21日-30日)公开市场将分别迎来2,260亿元和880亿元正回购到期。

不过这一量级来对抗季节性财税缴款高峰期的冲击，或仍显单薄。申银万国证券预计，按历史平均上缴量看，4月大约有会4,000-5,000亿元财政存款回笼，5月份还有4,000-5,000亿元财税缴款。

此外，下周资金面还将经受季末后首月法定存款准备金清算的考验。该机构预期，根据历史3月底季末拉存款量来估计，届时会流出约5,000-6,000亿元。

**降准方式的政策松动未到响枪时**

中国经济疲弱，首季GDP(国内生产总值)增速甚至可能或滑落至全年目标7.5%下方。分析人士认为，当前监管层对降杠杆理念仍未放弃，降准方式的货币政策放松在今年有被动用可能，只是当前未到响枪时。

国信证券宏观分析师钟正生指出，对比前两轮降准的起点均有：经济增速快速下滑、外汇占款急剧萎缩、融资主体的融资需求转弱等特征。

不过当前情况是，央行去杠杆的理念还没完全放弃；而经济增速是否有大幅下滑，还需4月中旬的经济数据公布来予以验证；而外汇占款有收缩，但是否就要用降准来对冲，或许时点还没到。

中国官方媒体金融时报本周刊登文章称， 目前，中国经济对投资和债务的依赖还在上升，经济金融领域的潜在风险值得关注。在此背景下，降准将会延缓金融机构和企业去杠杆进程，影响中国经济结构进一步优化。

分析人士并提到，为实体经济输血非货币政策放水一条途径。

”如果一季度GDP低于7%是不能接受的，可能将引发政策面的调整...放松的方式一开始是以财政政策为主，有一些项目鼓励上马。“李志强预计。

货币政策方面，他认为，5月降准可能性不大，如果放松更多还是从公开市场入手；另外需要保持汇率相对稳定，贬值预期升温，导致资金流出压力过大。

人民币兑美元即期汇率今年初创出6.0406元的历史高位后，开启一波深逾3%的凌厉贬值，其后在6.24元下方保持相对弱势的宽幅振荡。期间人民币升值预期出现分化，贬值预期一度抬头。虽然基本面决定人民币在中长期仍有望继续升值，但汇率的短期不确定性大幅提升，还是让市场不敢轻易对方向押注。

中国国务院周三召开常务会议表示，将采取市场化发行住宅金融专项债券，重点用于支持棚改及城市基础设施等相关工程建设，同时将设立铁路发展基金，加快铁路尤其是中西部铁路建设。同时将扩大小微企业所得税优惠政策实施范围。

中金公司本周发布报告称，货币政策存在放松压力，放松力度取决于增长下行幅度。基准情形下，一季度GDP增速仅小幅低于政府目标，货币政策限于微调，以放松信贷窗口指导为主。风险情形下，一季度GDP同比增速7.0%左右，央行可能于二季度降准或降低存款基准利率。

2014年以来，中国央行公开市场操作先由逆回购发端，而在面对春节后市场流动性宽松局面，央行于2月18日重启正回购操作，以14天期限品种单独操作开头。很快又重启28天期正回购操作，两个期限品种并行操作；随后转变为仅有28天期操作，但上周四在时隔两周后再度重启14天正回购。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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正回购 (周二) 720

(周四) 900

逆回购 (周二) --

(周四) --

央票到期 --

央票到期续做 --

正回购到期 1,000

逆回购到期 --

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净回笼 620 (完)

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