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货币新闻 | 2014年 4月 2日 星期三 13:54 BJT

国际油市：布兰特原油持稳105美元上方，关注美国石油库存报告

“市场自3月中旬以来大涨后需要修正，”Newedge Japan商品销售经理Ken Hasegawa称。“可能是利比亚石油出口引发了卖压。”

利比亚东部一反抗组织的高级领导人对路透表示，已与政府达成协议，同意在数日内结束对重要石油港口的占领。这让外界冀望长达八个月的僵局可望结束。

调查显示3月欧洲制造业活动减弱，以及中国制造业连续第三个月萎缩，均打压油价。

但石油输出国组织(OPEC)供应减少的预估，给投资者信心提供支撑。

一项路透调查显示，OPEC的3月产量降至12月以来最低。伊拉克石油产业复苏遇阻，而且非洲产油国生产中断也导致产量下降。

市场目前正在关注美国能源资料协会(EIA)将于稍晚公布的石油库存数据，以寻求更多交投线索。

“如果即将公布的EIA周度库存报告符合美国石油协会(API)的数据结果，都显示原油库存减少，那么油价可能回升至100美元上方，”Phillips Futures分析师Tan Chee Tat在报告中称。

API周二公布，截至3月28日的当周，美国原油库存减少580万桶至3.735亿万桶，分析师原预期为增加110万桶。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 张若琪/王翔琼；审校 石冠兰/张涛)
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