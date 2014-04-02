国际油市：布兰特原油持稳105美元上方，关注美国石油库存报告

《中国国债发行日程表》--4月24日
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时 (亿元人民币) 间 财政部 320 7年 *3.4294% 续发附息国债 4/20 4/24 财政部 *287 30年 *3.8949% 续发附息国债 4/24 4/26 财政部 *100 91天 *2.8816% 贴现国债 *4/24 *4/26 财政部 *320 3年 周三招标 新发附息国债 *4/27 *5/2 财政部 -- 91天 4月28日招标 贴
“市场自3月中旬以来大涨后需要修正，”Newedge Japan商品销售经理Ken Hasegawa称。“可能是利比亚石油出口引发了卖压。”
利比亚东部一反抗组织的高级领导人对路透表示，已与政府达成协议，同意在数日内结束对重要石油港口的占领。这让外界冀望长达八个月的僵局可望结束。
调查显示3月欧洲制造业活动减弱，以及中国制造业连续第三个月萎缩，均打压油价。
但石油输出国组织(OPEC)供应减少的预估，给投资者信心提供支撑。
一项路透调查显示，OPEC的3月产量降至12月以来最低。伊拉克石油产业复苏遇阻，而且非洲产油国生产中断也导致产量下降。
市场目前正在关注美国能源资料协会(EIA)将于稍晚公布的石油库存数据，以寻求更多交投线索。
“如果即将公布的EIA周度库存报告符合美国石油协会(API)的数据结果，都显示原油库存减少，那么油价可能回升至100美元上方，”Phillips Futures分析师Tan Chee Tat在报告中称。
API周二公布，截至3月28日的当周，美国原油库存减少580万桶至3.735亿万桶，分析师原预期为增加110万桶。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 张若琪/王翔琼；审校 石冠兰/张涛)
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时 (亿元人民币) 间 财政部 320 7年 *3.4294% 续发附息国债 4/20 4/24 财政部 *287 30年 *3.8949% 续发附息国债 4/24 4/26 财政部 *100 91天 *2.8816% 贴现国债 *4/24 *4/26 财政部 *320 3年 周三招标 新发附息国债 *4/27 *5/2 财政部 -- 91天 4月28日招标 贴
路透香港4月21日 - 规模为10亿美元的亚欧私募股权基金公司汉德资本(AGIC Capital)周五同意从美国投资公司The Gores Group手中买下中欧医用激光设备公司Fotona，将目光瞄准成长中的中国和其他亚洲国家市场。
路透台北4月24日 - 台湾股市周一下跌，权重电子类股涨跌不一，令该股指在近期交投区间内盘整更长时间。 0238GMT，台湾加权股价指数 跌0.3%至9,692.95点，此前开盘上涨。周五该指数收高0.9%。自2月初以来，该指数一直交投于9,600点上方，但仍略低于9,980点。 电子类指数 下滑0.3%，金融保险类指数 下挫0.1%。 台积电 受整体人气拖累跌0.5%，但其它科技类股上涨，令 大盘跌势受限，此前发布的数据显示，台湾3月外销订单连续八个月增长 。 台湾3月外销订单增幅亦超过预期，这对台湾经济以及处于全球电子 产品供应链的多数企业的营收而言可谓好兆头。 其他上涨的个股中，鸿海 涨0.1%，和硕联合科技 涨0.2%。 但群创光电 和友达光电 双双下挫2%左右。(完) (编译 王琛/侯雪苹；审校 许娜/杜明霞)