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亚洲 | 2014年 4月 3日 星期四 08:29 BJT

《香港重要政经日程》--4月3日-4月7日

================== 今日重要政经消息=================

4月3日（周四）

--10:30 公布3月份汇丰PMI。

-- 中国环保科技 公布全年业绩。

*--11:00 渣打财富管理投资展望记者会。

*--12:00 标准普尔中国金融改革、企业违约及影子银行电话会议。

*--13:00 江南集团 业绩午餐会。

--16:30 万达商业地产 股东特别大会。

================== 近期重要政经消息=================

*4月4日（周五）

-- 地政总署一幅商业及两幅住宅土地截止招标。

-- 晨罡科技 公布首季业绩。

--14:30 中国全通 业绩记者会。

4月7日（周一）

-- 金管局公布3月份外汇储备资产。

--10:30 中信21世纪 股东特别大会。

--14:30 天虹纺织 周年股东大会。

注：1.“*”代表新增。

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 雷美珍)
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