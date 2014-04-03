《香港重要政经日程》--4月3日-4月7日

香港个股：诚通发展拟认购宏华近5%股份，配合母企战略转型拓海外投资
路透香港4月27日 - 中国诚通控股集团的香港分支--中国诚通发展集团有限公司称，拟认购民营石油钻机制造商宏华近5%的股份，以配合母企进行战略转型，包括加大海外投资。
================== 今日重要政经消息=================
4月3日（周四）
--10:30 公布3月份汇丰PMI。
-- 中国环保科技 公布全年业绩。
*--11:00 渣打财富管理投资展望记者会。
*--12:00 标准普尔中国金融改革、企业违约及影子银行电话会议。
*--13:00 江南集团 业绩午餐会。
--16:30 万达商业地产 股东特别大会。
================== 近期重要政经消息=================
*4月4日（周五）
-- 地政总署一幅商业及两幅住宅土地截止招标。
-- 晨罡科技 公布首季业绩。
--14:30 中国全通 业绩记者会。
4月7日（周一）
-- 金管局公布3月份外汇储备资产。
--10:30 中信21世纪 股东特别大会。
--14:30 天虹纺织 周年股东大会。
注：1.“*”代表新增。
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 雷美珍)
路透香港4月27日 - 中国诚通控股集团的香港分支--中国诚通发展集团有限公司称，拟认购民营石油钻机制造商宏华近5%的股份，以配合母企进行战略转型，包括加大海外投资。
路透台北4月27日 - 台币兑美元周四早盘微幅走升；汇银人士表示，随美元陷入盘整、外资汇入力道明显减弱，加上进出商动作都不大，早盘台币呈小升格局，交投亦转趋清淡，成交量缩减；短线观察重点在外资动向。
路透墨尔本4月27日 - 伦铜周四小幅下跌，因市场不太关注特朗普政 府的减税计划，关注焦点转移至中国制造业，中国4月制造业增速料将放 缓。