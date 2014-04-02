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亚洲 | 2014年 4月 2日 星期三 14:01 BJT

台湾股市：连三日上涨续创34个月高位，受惠美国制造业活动升温

路透台北4月2日 - 台湾股市周三第三日收涨，续创34个月收盘高位。分析师指出，美国3月制造业活动升温，热钱涌向受惠美国经济复苏的韩国、台湾等市场，让相关股、汇市走多，短线看不出有回档迹象。

台湾加权股价指数 收报8,905.45点；前高为2011年6月9日的9,000.94点。今日成交值 为1,055.38亿台币，上日修正后为912.79亿。

国泰证期顾问处协理简伯仪表示，今日大盘成交量升至1,000亿台币以上，且无论短中长期均线都呈多头排列，指数上档也没有明显压力，在此情形下，很难估算到底会涨到什么程度才会拉回。

〞不用预设高点，不见长黑不回头。〞他称。

韩国股市周三早盘涨至三个月最高，韩元也攀升至11周高点，受美国3月制造业数据及对中国实施经济刺激政策预期的激励。

美国3月制造业活动升温，产出创衰退结束后的最大增幅，暗示经济在经历寒冬考验后站稳了脚跟。3月制造业生产分项指数上升，从2月的48.2跳涨至55.9，结束连续三个月增长放缓的颓势，也支撑制造业活动。这一增幅为2009年6月以来最大。 (完)
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