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货币新闻 | 2014年 4月 2日 星期三 17:19 BJT

英国数据：3月建筑业PMI小跌至62.5，但仍维持在快速成长水准

路透伦敦4月2日 - 周三公布的调查显示，建房者强劲增长，协助带动英国建筑公司在3月维持快速的扩张的步调，对于未来数月的乐观看法也触及逾七年来的最高水准。

Markit/CIPS construction编纂的数据显示，英国3月建筑业PMI降至62.5，近持平于2月时为62.6，远高于景气荣枯分水岭50。

路透调查分析师原预估3月建筑业PMI为升至63，不过调查显示英国建筑商上月乐观情绪升至2007年1月以来新高，企业聘用活动也创下四个月来最快脚步。(完)(完) (编译 张明钧; 审校 张涛)
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