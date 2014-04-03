中国数据：3月官方非制造业PMI小幅回落至54.5--国家统计局

香港个股：诚通发展拟认购宏华近5%股份，配合母企战略转型拓海外投资
路透香港4月27日 - 中国诚通控股集团的香港分支--中国诚通发展集团有限公司称，拟认购民营石油钻机制造商宏华近5%的股份，以配合母企进行战略转型，包括加大海外投资。
路透北京4月3日 - 中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周四联合公布，中国3月官方非制造业商务活动指数小幅回落至54.5。上月为55.0。
此前出炉的中国3月官方制造业PMI虽然略有反弹，但回升幅度低于往年同期水平，再加上汇丰制造业PMI终值跌至八个月低点，都意味着中国经济面临更加沉重的下行压力 。
以下为过去一年中国官方非制造业采购经理指数(PMI)历史数据(%):
14年/3月 2月 1月 13年/12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 非制造业PMI 54.5 55 53.4 54.6 56.0 56.3 55.4 53.9 54.1 53.9 54.3 54.5 55.6
中国非制造业PMI指标体系，由商务活动指数、新订单指数、新出口订单指数、在手订单指数、存货指数、中间投入价格指数、收费价格指数、从业人员指数、供应商配送时间指数、业务活动预期指数等10个分类指数构成。高于50反映非制造业经济扩张，低于50则反映经济收缩。(完) (发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)
路透香港4月27日 - 中国诚通控股集团的香港分支--中国诚通发展集团有限公司称，拟认购民营石油钻机制造商宏华近5%的股份，以配合母企进行战略转型，包括加大海外投资。
路透台北4月27日 - 台币兑美元周四早盘微幅走升；汇银人士表示，随美元陷入盘整、外资汇入力道明显减弱，加上进出商动作都不大，早盘台币呈小升格局，交投亦转趋清淡，成交量缩减；短线观察重点在外资动向。
路透墨尔本4月27日 - 伦铜周四小幅下跌，因市场不太关注特朗普政 府的减税计划，关注焦点转移至中国制造业，中国4月制造业增速料将放 缓。