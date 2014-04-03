中国数据：3月官方非制造业PMI小幅回落至54.5--国家统计局

路透北京4月3日 - 中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周四联合公布，中国3月官方非制造业商务活动指数小幅回落至54.5。上月为55.0。

此前出炉的中国3月官方制造业PMI虽然略有反弹，但回升幅度低于往年同期水平，再加上汇丰制造业PMI终值跌至八个月低点，都意味着中国经济面临更加沉重的下行压力 。

以下为过去一年中国官方非制造业采购经理指数(PMI)历史数据(%):

14年/3月 2月 1月 13年/12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 非制造业PMI 54.5 55 53.4 54.6 56.0 56.3 55.4 53.9 54.1 53.9 54.3 54.5 55.6