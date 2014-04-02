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货币新闻 | 2014年 4月 2日 星期三 17:21 BJT

表格：欧元区2月PPI较上月跌0.2%，较上年同期下降1.7%

较上月变化

2013年 2013年 2013年 2013年 2014年 2014年

9月 10月 11月 12月 1月 2月

全部产业 0.2 -0.4 -0.1 0.2 -0.3 -0.2

半成品 -0.2 -0.2 -0.2 0.0 0.1 -0.1

能源 0.6 -1.3 0.0 0.5 -1.2 -0.5

资本财 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0

耐用消费品 0.1 0.1 0.0 0.0 0.5 0.1

非耐用消费品 0.0 -0.3 -0.1 0.1 -0.1 0.0

较上年同期变化

2013年 2013年 2013年 2013年 2014年 2014年

9月 10月 11月 12月 1月 2月

全部产业 -0.9 -1.3 -1.2 -0.8 -1.4 -1.7

半成品 -1.6 -1.8 -1.7 -1.7 -1.7 -1.8

能源 -2.9 -3.6 -3.2 -1.9 -3.6 -4.4

资本财 0.6 0.6 0.5 0.6 0.5 0.4

耐用消费品 0.7 0.6 0.6 0.7 0.9 0.9

非耐用消费品 1.6 1.1 0.9 0.9 0.6 0.6(完) (编译 朱晓军；审校 张明钧)
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