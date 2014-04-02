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货币新闻 | 2014年 4月 2日 星期三 14:14 BJT

英国数据：3月房价按月涨幅连续第三个月放缓--Nationwide

Nationwide称，英国房价均价目前为180,264英镑(30万美元)，未经通胀调整较2007年高点约下跌3%。

“毫无疑问，现在房地产市场复苏势头已牢固确立，活动水平回升，3月房价创连续15个月上涨，”Nationwide首席分析师Robert Gardner表示，“(不过)有一些涨势趋缓的初步迹象。”

Gardner称，较低抵押贷款利率、信贷宽松和经济前景改善都在促进房市需求，不过房屋供应仍旧远远落后。(完) (编译 朱晓军；审校 张明钧/张涛)
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