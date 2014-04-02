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货币新闻 | 2014年 4月 2日 星期三 14:25 BJT

韩国经济：央行总裁与财长一致认为经济持续复苏，但存在不确定性

路首尔4月2日 - 韩国央行总裁和企划财政部长周三一致认为经济继续在复苏，但美国削减刺激举措和中国的经济情况存在不确定性。

这是企划财政部长官玄旿锡首次拜会新上任的央行总裁李柱烈后，发表的评论。

两人并同意透过政府措施与货币政策的配合，共同致力经济稳定复苏。

韩国央行的声明稿指出两人承诺再次会面，但并未给出明确的时间表。(完) (编译 张若琪 审校 杜明霞)
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