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亚洲 | 2014年 4月 2日 星期三 14:14 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘：风险偏好仍盛

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* 美元兑日圆上涨0.11%，欧元兑日圆升0.24%，新西兰元兑美元下滑0.49%，美元兑印度卢比跌0.53%

* 日股日经指数收高1.04%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上升0.35%，美国10年期公债收益率报2.7662%，美元兑离岸人民币下跌0.11%

* 智利沿海发生规模8.2级强震并引发海啸[CL DIS CMN]

* 日本企业通胀预期低于央行目标，可能需要更多刺激举措 。(完) (编译 张若琪 审校 高琦)
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