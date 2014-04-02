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货币新闻 | 2014年 4月 2日 星期三 20:27 BJT

美国数据：3月民间就业人数增加19.1万人，略低于预期--ADP

路透纽约4月2日 - 民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示，美国3月民间就业人数增加19.1万人，略低于分析师预期。2月增加的就业人数被上修。

路透调查的分析师此前预测3月民间就业人数增加19.5万人。

2月增加的民间就业人数由13.9万人上修至17.8万人。

ADP此项报告系与Moody's Analytics联合完成。(完)

(编译 朱晓军；审校 白云)
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