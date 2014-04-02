《热点透视》来宝与中粮的合资企业将面临市场考验

企业并购：汉德资本同意买下欧洲医用激光设备厂商Fotona
路透香港4月21日 - 规模为10亿美元的亚欧私募股权基金公司汉德资本(AGIC Capital)周五同意从美国投资公司The Gores Group手中买下中欧医用激光设备公司Fotona，将目光瞄准成长中的中国和其他亚洲国家市场。
(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Una Galani 编译 石冠兰
路透香港4月2日 - 新加坡来宝集团(Noble Group) 与中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)建立合资企业，仍将面临市场力量的考验。来宝集团将农产品业务51%的股份以15亿美元左右出售给中粮。基于中国控制食品供应的决心，这家合资企业的交易量应该不成问题。但这能否转化为稳健的利润率，就不是那么有把握了。
中粮的确切投资规模取决于这个合资企业未来九个月内的表现。交易估值将是这个农产品业务2014财年帐面净资产1.15倍。这个部门去年为来宝贡献16%营收，整体价格暗示该业务估值为29.4亿美元。
这个交易结构使来宝得以降低业务表现不佳的曝险，并可以在业务复苏时共享收益。过去一个月，由于有望达成这笔交易，来宝股价已攀升25%，市值提升至约65亿美元。出售股权的资金入帐可以再投资于来宝旗下表现较佳的能源和自然资源业务。Eikon数据显示，由于来宝资产负债表不必再背负农产品业务的25亿美元净债务，来宝的总债务将基本减半。
成立这个合资企业是中粮朝向成为全球农业商品交易平台的又一步棋。中国希望降低对所谓“ABCD”四大业者的依赖，即Archer Daniels Midland 、Bunge 、嘉吉(Cargill)和路易达孚(Louis Dreyfus)。上个月，中粮以13亿美元买下荷兰Nidera的51%股权。但由于大型独立的可收购对象所剩无几，中粮想要扩张到匹敌对手的规模和定价力可能是一大挑战。
对于来宝股东而言，挥之不去的忧虑在于，中粮是否会将合资企业视作商业实体进行运作。私募股权投资公司--厚朴投资管理公司作为少数股东参与此次并购行动，具有一些安定军心作用。中国投资有限责任公司自2009年以来持有来宝14%的股份也起到同样的作用。如果中国真的决定压榨来宝，完全用不着这么费劲。(完) (译文审校 蔡美珍)
路透香港4月21日 - 规模为10亿美元的亚欧私募股权基金公司汉德资本(AGIC Capital)周五同意从美国投资公司The Gores Group手中买下中欧医用激光设备公司Fotona，将目光瞄准成长中的中国和其他亚洲国家市场。
路透台北4月24日 - 台湾股市周一下跌，权重电子类股涨跌不一，令该股指在近期交投区间内盘整更长时间。 0238GMT，台湾加权股价指数 跌0.3%至9,692.95点，此前开盘上涨。周五该指数收高0.9%。自2月初以来，该指数一直交投于9,600点上方，但仍略低于9,980点。 电子类指数 下滑0.3%，金融保险类指数 下挫0.1%。 台积电 受整体人气拖累跌0.5%，但其它科技类股上涨，令 大盘跌势受限，此前发布的数据显示，台湾3月外销订单连续八个月增长 。 台湾3月外销订单增幅亦超过预期，这对台湾经济以及处于全球电子 产品供应链的多数企业的营收而言可谓好兆头。 其他上涨的个股中，鸿海 涨0.1%，和硕联合科技 涨0.2%。 但群创光电 和友达光电 双双下挫2%左右。(完) (编译 王琛/侯雪苹；审校 许娜/杜明霞)
路透新加坡4月21日 - 熟悉情况的消息人士称，新加坡电信公司M1 Ltd的三大股东已与中国移动和全球私募股权公司等潜在买家接触，拟出售持股，这些大股东的股份加总起来达到M1的61%股权。