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亚洲 | 2014年 4月 2日 星期三 14:17 BJT

日本个股：本田汽车3月在中国的汽车销量较上年同期下降2%

路透上海4月2日 - 日本本田汽车 周三表示，该公司及其两家中国合资公司3月在华市场售出59,915辆汽车，较上年同期下降2%。

本田汽车今年2月及1月在华销量同比分别劲扬27.6%和33.6%。

今年1-3月本田汽车在中国市场销售量较上年同期成长16.8%，共计约164,010辆。

本田汽车今年在华销售目标为90万辆，较去年增18.9%。该公司在中国的合作伙伴包括东风汽车 和广汽集团 。(完) (编译 王翔琼；审校 高琦)
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