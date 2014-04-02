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亚洲 | 2014年 4月 2日 星期三 14:20 BJT

日本股市：日经指数创三周新高，瑞萨电子因苹果收购消息而大涨

路透东京4月2日 - 日本股市日经指数周三上涨至三周新高，日圆下滑提振日股人气。瑞萨电子 股价跳涨，因有报导称苹果拟收购瑞萨电子持有的液晶显示芯片设计部门股权。

瑞萨电子最高跳升19%至934日圆，触及2011年3月来最高。终场收高6.0%。

消息人士对路透说，瑞萨考虑出售在Renesas SP Driver的55%持股。

日经指数 收高1.0%，报14,946.32点，是3月11日以来最高收位。

东证股价指数 上涨0.6%至1,211.36点。JPX-日经400指数 上涨0.6%至10,966.92点。(完)
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