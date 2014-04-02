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亚洲 | 2014年 4月 2日 星期三 14:24 BJT

韩国金融市场：韩股和韩元均收在三个月高点，受助于美国制造业数据

路透首尔4月2日 -

外国投资者买超4,340亿韩元(4.1亿美元)韩股，为去年10月23日以来最多，并且对韩元也有支撑。

韩元兑美元 国内收盘报1,056.6韩元，较周二收盘价1,058.5上涨0.2%，为1月3日以来最高收盘水平。(完)

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