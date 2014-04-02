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亚洲 | 2014年 4月 2日 星期三 14:27 BJT

日本经济：接近70%日本家庭称计划在消费税上调后缩减消费--央行调查

路透东京4月2日 - 日本央行的一份调查显示，接近70%的日本家庭计划在消费税于周二上调后缩减消费，凸显经济可能开始失去民间消费支撑的忧患。

许多决策者已经预期到家庭消费在消费税上调后会降温，但是消费多快复苏对于经济能否真正摆脱数年的通缩至关重要，特别是当前出口增长依然不振。

在截至3月4日此前一个月进行的调查中，40.8%的受访者称将在消费税上调前购买商品，而58.2%的人称没有这样的计划。

而69.6%的受访者称将在消费税上调后降低消费，10.6%的受访者称消费税上调不会影响他们消费。

该调查访问了4,000户家庭，其中2,195户回复了问卷。(完)
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