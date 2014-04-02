天气不佳及可靠信息缺乏严重阻碍马航失联飞机搜救工作

《中国国债发行日程表》--4月24日
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时 (亿元人民币) 间 财政部 320 7年 *3.4294% 续发附息国债 4/20 4/24 财政部 *287 30年 *3.8949% 续发附息国债 4/24 4/26 财政部 *100 91天 *2.8816% 贴现国债 *4/24 *4/26 财政部 *320 3年 周三招标 新发附息国债 *4/27 *5/2 财政部 -- 91天 4月28日招标 贴
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Matt Siegel
路透珀斯4月2日 - 马航 失联飞机搜救工作周三重启；澳大利亚高级官员警告称，天气不佳以及缺乏可靠信息严重阻碍搜救工作。
来自多个国家的多达10架飞机和9艘船只在印度洋进行搜索，搜寻范围相当于英国的国土面积。
搜救队伍正在与时间赛跑，因为失联飞机上黑匣子的电池寿命只有30天左右。黑匣子可能是了解飞机失踪原因的唯一线索。
但协调搜救工作的澳大利亚机构负责人Angus Houston表示，缺乏可靠飞行遥测数据和海上情况不佳导致搜救行动面临更大的挑战。
“换句话说，我们并没有飞机入水前六个小时的精确位置。这是我见过的最复杂、最艰难的搜救行动。”他周三接受澳大利亚广播公司采访时说道。
澳大利亚联合机构协调中心称，疏松的云层、海雾以及偶尔出现的雷雨料导致搜救工作更加复杂。
搜救工作目前集中在珀斯以西大约1,500公里的南印度洋上221,000平方公里的区域内。尽管努力空前，国际救援团队目前为止仍没有发现任何失联飞机的踪迹。
“这是很大的一个谜。我们应该尽最大努力寻找真相，否则将愧对世界和机上乘客的家属。”澳大利亚总理阿博特在接受珀斯当地电台Radio 6iX采访时表示。
马来西亚总理纳吉布料于周三晚间抵达珀斯，视察搜救工作。他料于周四与阿博特会面。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时 (亿元人民币) 间 财政部 320 7年 *3.4294% 续发附息国债 4/20 4/24 财政部 *287 30年 *3.8949% 续发附息国债 4/24 4/26 财政部 *100 91天 *2.8816% 贴现国债 *4/24 *4/26 财政部 *320 3年 周三招标 新发附息国债 *4/27 *5/2 财政部 -- 91天 4月28日招标 贴
路透香港4月21日 - 规模为10亿美元的亚欧私募股权基金公司汉德资本(AGIC Capital)周五同意从美国投资公司The Gores Group手中买下中欧医用激光设备公司Fotona，将目光瞄准成长中的中国和其他亚洲国家市场。
路透台北4月24日 - 台湾股市周一下跌，权重电子类股涨跌不一，令该股指在近期交投区间内盘整更长时间。 0238GMT，台湾加权股价指数 跌0.3%至9,692.95点，此前开盘上涨。周五该指数收高0.9%。自2月初以来，该指数一直交投于9,600点上方，但仍略低于9,980点。 电子类指数 下滑0.3%，金融保险类指数 下挫0.1%。 台积电 受整体人气拖累跌0.5%，但其它科技类股上涨，令 大盘跌势受限，此前发布的数据显示，台湾3月外销订单连续八个月增长 。 台湾3月外销订单增幅亦超过预期，这对台湾经济以及处于全球电子 产品供应链的多数企业的营收而言可谓好兆头。 其他上涨的个股中，鸿海 涨0.1%，和硕联合科技 涨0.2%。 但群创光电 和友达光电 双双下挫2%左右。(完) (编译 王琛/侯雪苹；审校 许娜/杜明霞)