中国新债：国开行将明日增发债上限由100亿减至80亿，三及七年各减10亿

《中国国债发行日程表》--4月24日
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时 (亿元人民币) 间 财政部 320 7年 *3.4294% 续发附息国债 4/20 4/24 财政部 *287 30年 *3.8949% 续发附息国债 4/24 4/26 财政部 *100 91天 *2.8816% 贴现国债 *4/24 *4/26 财政部 *320 3年 周三招标 新发附息国债 *4/27 *5/2 财政部 -- 91天 4月28日招标 贴
路透上海4月2日 - 中国国家开发银行 周三发布公告称，根据当前市场形势，将明日(3日)将增发的两期固息债发行规模上限，由此前的100亿元人民币，降至80亿元。其中三年和七年品种各减10亿元至40亿元。
上述两期债为该行今年第八期和第10期债的首次增发，均采用多重价格(美国式)招标方式。
农发行也将于周四上午发行至多200亿元四期固息债，期限含一、三、五及10年。
上述两期新债的具体发行条款如下：
第八期增发债 第10期增发债
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发行上限 40亿元 40亿元
期限/计息方式 三年固息 七年固息
(今年第八期增发) (今年第10期增发)
招标时间 4月3日下午2:30-3:30
招标方式 多重价格(美国式)招标
缴款日 4月10日
起息日 4月8日
分销期 4月10日
上市日 4月16日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
承揽费 0.05% 0.10%
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国开行周二新启动的一轮福娃债(7-11期)招标情况如下：
一年 三年 五年 七年 10年
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票面利率 4.76% 5.2462% 5.44% 5.6101% 5.67%
(加权) (加权)
边际中标收益率 -- 5.26% -- 5.63% --
认购倍数 2.19 2.49 1.75 2.19 1.37 (完)
参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 李宏薇；审校 黄凯)
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时 (亿元人民币) 间 财政部 320 7年 *3.4294% 续发附息国债 4/20 4/24 财政部 *287 30年 *3.8949% 续发附息国债 4/24 4/26 财政部 *100 91天 *2.8816% 贴现国债 *4/24 *4/26 财政部 *320 3年 周三招标 新发附息国债 *4/27 *5/2 财政部 -- 91天 4月28日招标 贴
路透香港4月21日 - 规模为10亿美元的亚欧私募股权基金公司汉德资本(AGIC Capital)周五同意从美国投资公司The Gores Group手中买下中欧医用激光设备公司Fotona，将目光瞄准成长中的中国和其他亚洲国家市场。
路透台北4月24日 - 台湾股市周一下跌，权重电子类股涨跌不一，令该股指在近期交投区间内盘整更长时间。 0238GMT，台湾加权股价指数 跌0.3%至9,692.95点，此前开盘上涨。周五该指数收高0.9%。自2月初以来，该指数一直交投于9,600点上方，但仍略低于9,980点。 电子类指数 下滑0.3%，金融保险类指数 下挫0.1%。 台积电 受整体人气拖累跌0.5%，但其它科技类股上涨，令 大盘跌势受限，此前发布的数据显示，台湾3月外销订单连续八个月增长 。 台湾3月外销订单增幅亦超过预期，这对台湾经济以及处于全球电子 产品供应链的多数企业的营收而言可谓好兆头。 其他上涨的个股中，鸿海 涨0.1%，和硕联合科技 涨0.2%。 但群创光电 和友达光电 双双下挫2%左右。(完) (编译 王琛/侯雪苹；审校 许娜/杜明霞)