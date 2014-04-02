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亚洲 | 2014年 4月 2日 星期三 14:35 BJT

中国新债：国开行将明日增发债上限由100亿减至80亿，三及七年各减10亿

路透上海4月2日 - 中国国家开发银行 周三发布公告称，根据当前市场形势，将明日(3日)将增发的两期固息债发行规模上限，由此前的100亿元人民币，降至80亿元。其中三年和七年品种各减10亿元至40亿元。

上述两期债为该行今年第八期和第10期债的首次增发，均采用多重价格(美国式)招标方式。

农发行也将于周四上午发行至多200亿元四期固息债，期限含一、三、五及10年。

上述两期新债的具体发行条款如下：

第八期增发债 第10期增发债

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发行上限 40亿元 40亿元

期限/计息方式 三年固息 七年固息

(今年第八期增发) (今年第10期增发)

招标时间 4月3日下午2:30-3:30

招标方式 多重价格(美国式)招标

缴款日 4月10日

起息日 4月8日

分销期 4月10日

上市日 4月16日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

承揽费 0.05% 0.10%

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国开行周二新启动的一轮福娃债(7-11期)招标情况如下：

一年 三年 五年 七年 10年

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票面利率 4.76% 5.2462% 5.44% 5.6101% 5.67%

(加权) (加权)

边际中标收益率 -- 5.26% -- 5.63% --

认购倍数 2.19 2.49 1.75 2.19 1.37 (完)

参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 李宏薇；审校 黄凯)
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