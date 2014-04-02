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亚洲 | 2014年 4月 2日 星期三 14:42 BJT

重发-印度经济：央行总裁表示若卢比兑美元走强至45-50将不利出口

(重发以删除标题赘字)

路透孟买4月2日 - 印度央行总裁拉詹在一档电视节目上表示，卢比兑美元“大幅”走强至每美元45或50会伤及出口，不过他也表示，央行允许卢比有“一定的波动空间”。

拉詹还在CNBC-TV 18的访谈节目中表示，印度央行还不打算宣告对通胀战役的胜利，尽管周二一如广泛预期维持利率不变。

如果通胀率出现向上或向下的“明显”变动，央行将会重新考虑立场。(完) (编译 石冠兰 审校 艾茂林)
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