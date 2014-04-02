中国股市：沪综指连续第二日收升，受房地产及相关板块整体上扬提振

《中国国债发行日程表》--4月24日
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时 (亿元人民币) 间 财政部 320 7年 *3.4294% 续发附息国债 4/20 4/24 财政部 *287 30年 *3.8949% 续发附息国债 4/24 4/26 财政部 *100 91天 *2.8816% 贴现国债 *4/24 *4/26 财政部 *320 3年 周三招标 新发附息国债 *4/27 *5/2 财政部 -- 91天 4月28日招标 贴
路透北京4月2日 - 中国股市沪综指周三连续第二日收升。受部分城市房地产限购政策或松绑等利好消息刺激，今日房地产及相关板块整体上扬，深圳本地股亦受国资改革消息走强。分析师表示，短期大盘反弹受政策预期推动较为明显，但后市走势仍需视政策力度而定。
沪综指收盘报2,058.987点，涨11.528点或0.56%，上证A股今日成交额778亿元人民币，上日为644亿元。
“我觉得还是一个政策的预期吧。”湘财证券策略分析师朱礼旭称。
他并指出，房地产行业作为宏观经济稳增长的一个抓手，最近一段时间题材层出不穷，但受到购房者对预期改变，经济下行对收入造成不确定性等不利因素的影响，其对经济拉动的效果较为有限，因此难以形成持续上涨行情。
上证地产类指数 收涨3.19%，华远地产 、深深房 均涨停报收。
据上海证券报报导称，继温州传出限购松绑消息后，杭州、长沙等多个城市也开始酝酿和讨论松绑限购的可能性。房地产市场实施4年之久的限购政策，在2014年出现松动迹象。
另据21世纪网报导称，深圳市国资正起草国资改革的意见稿，目前正在征求各部门意见修改过程中，预计近期可能出台。
深国商 亦收报涨停至19.68元。
沪深300指数 收报2,180.727点，涨0.81%；沪深300指数期货主力4月合约 尾盘报2,170.0点，涨0.58%，成交644,800手。（完）
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时 (亿元人民币) 间 财政部 320 7年 *3.4294% 续发附息国债 4/20 4/24 财政部 *287 30年 *3.8949% 续发附息国债 4/24 4/26 财政部 *100 91天 *2.8816% 贴现国债 *4/24 *4/26 财政部 *320 3年 周三招标 新发附息国债 *4/27 *5/2 财政部 -- 91天 4月28日招标 贴
路透香港4月21日 - 规模为10亿美元的亚欧私募股权基金公司汉德资本(AGIC Capital)周五同意从美国投资公司The Gores Group手中买下中欧医用激光设备公司Fotona，将目光瞄准成长中的中国和其他亚洲国家市场。
路透台北4月24日 - 台湾股市周一下跌，权重电子类股涨跌不一，令该股指在近期交投区间内盘整更长时间。 0238GMT，台湾加权股价指数 跌0.3%至9,692.95点，此前开盘上涨。周五该指数收高0.9%。自2月初以来，该指数一直交投于9,600点上方，但仍略低于9,980点。 电子类指数 下滑0.3%，金融保险类指数 下挫0.1%。 台积电 受整体人气拖累跌0.5%，但其它科技类股上涨，令 大盘跌势受限，此前发布的数据显示，台湾3月外销订单连续八个月增长 。 台湾3月外销订单增幅亦超过预期，这对台湾经济以及处于全球电子 产品供应链的多数企业的营收而言可谓好兆头。 其他上涨的个股中，鸿海 涨0.1%，和硕联合科技 涨0.2%。 但群创光电 和友达光电 双双下挫2%左右。(完) (编译 王琛/侯雪苹；审校 许娜/杜明霞)