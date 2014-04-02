《汇市简讯》英镑/美元狭幅波动，或从服务业PMI寻求走向线索

《中国国债发行日程表》--4月24日
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时 (亿元人民币) 间 财政部 320 7年 *3.4294% 续发附息国债 4/20 4/24 财政部 *287 30年 *3.8949% 续发附息国债 4/24 4/26 财政部 *100 91天 *2.8816% 贴现国债 *4/24 *4/26 财政部 *320 3年 周三招标 新发附息国债 *4/27 *5/2 财政部 -- 91天 4月28日招标 贴
0633GMT
* 英镑/美元继上日纽约盘在1.6619-1.6653的交易区间后，今日亚洲盘中处于相当狭幅的1.6622-1.6636区间交投。
* 0830GMT英国将公布建筑业采购经理人指数(PMI)，需大幅优于或逊于预估，将能将英镑自迟滞走势中唤醒。市场预估建筑业PMI为63.0
* 周四则将公布重要的英国服务业PMI，市场预估为58.1
* 全英房屋抵押贷款协会(Nationwide)数据显示，英国3月房价较前月增0.4%，低于预估
* 美国ADP就业报告将于今日1215GMT公布，预估增加19.5万。美国非农就业报告则在周五出炉，预估新增20万个就业岗位。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张若琪 审校 杜明霞)
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时 (亿元人民币) 间 财政部 320 7年 *3.4294% 续发附息国债 4/20 4/24 财政部 *287 30年 *3.8949% 续发附息国债 4/24 4/26 财政部 *100 91天 *2.8816% 贴现国债 *4/24 *4/26 财政部 *320 3年 周三招标 新发附息国债 *4/27 *5/2 财政部 -- 91天 4月28日招标 贴
路透香港4月21日 - 规模为10亿美元的亚欧私募股权基金公司汉德资本(AGIC Capital)周五同意从美国投资公司The Gores Group手中买下中欧医用激光设备公司Fotona，将目光瞄准成长中的中国和其他亚洲国家市场。
路透台北4月24日 - 台湾股市周一下跌，权重电子类股涨跌不一，令该股指在近期交投区间内盘整更长时间。 0238GMT，台湾加权股价指数 跌0.3%至9,692.95点，此前开盘上涨。周五该指数收高0.9%。自2月初以来，该指数一直交投于9,600点上方，但仍略低于9,980点。 电子类指数 下滑0.3%，金融保险类指数 下挫0.1%。 台积电 受整体人气拖累跌0.5%，但其它科技类股上涨，令 大盘跌势受限，此前发布的数据显示，台湾3月外销订单连续八个月增长 。 台湾3月外销订单增幅亦超过预期，这对台湾经济以及处于全球电子 产品供应链的多数企业的营收而言可谓好兆头。 其他上涨的个股中，鸿海 涨0.1%，和硕联合科技 涨0.2%。 但群创光电 和友达光电 双双下挫2%左右。(完) (编译 王琛/侯雪苹；审校 许娜/杜明霞)