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市场报道 | 2014年 4月 2日 星期三 14:48 BJT

《汇市简讯》英镑/美元狭幅波动，或从服务业PMI寻求走向线索

0633GMT

* 英镑/美元继上日纽约盘在1.6619-1.6653的交易区间后，今日亚洲盘中处于相当狭幅的1.6622-1.6636区间交投。

* 0830GMT英国将公布建筑业采购经理人指数(PMI)，需大幅优于或逊于预估，将能将英镑自迟滞走势中唤醒。市场预估建筑业PMI为63.0

* 周四则将公布重要的英国服务业PMI，市场预估为58.1

* 全英房屋抵押贷款协会(Nationwide)数据显示，英国3月房价较前月增0.4%，低于预估

* 美国ADP就业报告将于今日1215GMT公布，预估增加19.5万。美国非农就业报告则在周五出炉，预估新增20万个就业岗位。(完)

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