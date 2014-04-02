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亚洲 | 2014年 4月 2日 星期三 15:05 BJT

日本个股：日产汽车3月在华汽车销量较上年同期增长26%

路透上海4月2日 - 日本日产汽车 周三表示，该公司及其中国合资公司3月在华市场售出约115,900辆汽车，较上年同期增长26%。

日产汽车今年2月在华销量同比大增55.6%，1月同比下滑0.4%。目前日本汽车销量正在缓慢回升。2012年末中日领土争端使得中国反日情绪高涨，沉重打击了日本汽车销量。

日产汽车今年1-3月在中国市场共销售约283,000辆汽车，较上年同期增长21%。

日产汽车今年计划今年在华销售目标为140万辆，较去年增10.6%。该公司在中国与东风汽车有限公司 建有一家合资车企。(完) (编译 朱晓军；审校 石冠兰)
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