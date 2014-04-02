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货币新闻 | 2014年 4月 2日 星期三 15:51 BJT

俄罗斯经济：今年经济成长率可能低于1%，通胀率会高于5%--央行总裁

路透莫斯科4月2日 - 俄罗斯央行周三表示，俄国2014年经济成长率“极有可能”降至1%以下，且今年资本外流将明显高于先前预期。

央行总裁Elvira Nabiullina在俄罗斯银行论坛中表示，最快要等到6月会议才会调降指标利率，但央行仍担心高通胀。今年通胀率可能仍高于5%。

她表示，由于不确定性偏高，央行将维持现有的汇率政策参数，情势稳定后将持续推进卢布弹性汇率。(完)
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