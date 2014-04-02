全球金市：金价小幅上升但仍接近七周低位，中国浮现需求

《中国国债发行日程表》--4月24日
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时 (亿元人民币) 间 财政部 320 7年 *3.4294% 续发附息国债 4/20 4/24 财政部 *287 30年 *3.8949% 续发附息国债 4/24 4/26 财政部 *100 91天 *2.8816% 贴现国债 *4/24 *4/26 财政部 *320 3年 周三招标 新发附息国债 *4/27 *5/2 财政部 -- 91天 4月28日招标 贴
INTL FCStone分析师Ed Meir表示，股市上涨未必会使资金从金市撤走，因股市依然充斥不安的基调。
“此外，尽管俄罗斯-乌克兰形势已没有先前急迫，但由于俄罗斯部队仍大量聚集在乌克兰边境，因此事情肯定还没有结束。”Meir说。
“短线而言，黄金技术走势看起来不利，但应该注意的是，金价现正接近超卖区。我们预计4月金价将在1,250-1,330美元间。”
0702 GMT，现货金 小涨0.4%，报每盎司1,284.20美元，距七周低点 1,277.29美元并不远。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周二黄金持仓下降2.10吨，至810.98吨，为3月初以来最低。
其他贵金属方面，现货铂金(白金)上涨近1%，因担心供应问题。全球最大铂金生产企业Anglo American Platinum 称，该公司向部分供应商发布遭遇不可抗力的通告，强调矿工近10周的罢工产生了广泛的经济影响。
上海金交所99.99%纯度黄金价格 较伦敦现货金一度触及每盎司升水约1美元，之后降回平价水准。
自3月初以来由于需求疲，上海金价较伦敦金一直处于贴水状态。交易商指出，贴水一度达每盎司8-10美元。今年农历年前，1月一度处于每盎司升水逾20美元。
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价格 变动 涨跌%
现货金 1284.2 5.2 0.41
现货银 19.81 0.11 0.56
现货铂金 1424 8.1 0.57
现货钯金 775 0.4 0.05
COMEX期金 1284.3 4.3 0.34
COMEX期银 19.85 0.162 0.82
汇率
欧元/美元 1.3806
美元指数 80.034
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 李婷仪/张若琪 审校 张涛/杜明霞)
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时 (亿元人民币) 间 财政部 320 7年 *3.4294% 续发附息国债 4/20 4/24 财政部 *287 30年 *3.8949% 续发附息国债 4/24 4/26 财政部 *100 91天 *2.8816% 贴现国债 *4/24 *4/26 财政部 *320 3年 周三招标 新发附息国债 *4/27 *5/2 财政部 -- 91天 4月28日招标 贴
路透香港4月21日 - 规模为10亿美元的亚欧私募股权基金公司汉德资本(AGIC Capital)周五同意从美国投资公司The Gores Group手中买下中欧医用激光设备公司Fotona，将目光瞄准成长中的中国和其他亚洲国家市场。
路透台北4月24日 - 台湾股市周一下跌，权重电子类股涨跌不一，令该股指在近期交投区间内盘整更长时间。 0238GMT，台湾加权股价指数 跌0.3%至9,692.95点，此前开盘上涨。周五该指数收高0.9%。自2月初以来，该指数一直交投于9,600点上方，但仍略低于9,980点。 电子类指数 下滑0.3%，金融保险类指数 下挫0.1%。 台积电 受整体人气拖累跌0.5%，但其它科技类股上涨，令 大盘跌势受限，此前发布的数据显示，台湾3月外销订单连续八个月增长 。 台湾3月外销订单增幅亦超过预期，这对台湾经济以及处于全球电子 产品供应链的多数企业的营收而言可谓好兆头。 其他上涨的个股中，鸿海 涨0.1%，和硕联合科技 涨0.2%。 但群创光电 和友达光电 双双下挫2%左右。(完) (编译 王琛/侯雪苹；审校 许娜/杜明霞)