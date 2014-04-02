全球金市：金价小幅上升但仍接近七周低位，中国浮现需求

INTL FCStone分析师Ed Meir表示，股市上涨未必会使资金从金市撤走，因股市依然充斥不安的基调。

“此外，尽管俄罗斯-乌克兰形势已没有先前急迫，但由于俄罗斯部队仍大量聚集在乌克兰边境，因此事情肯定还没有结束。”Meir说。

“短线而言，黄金技术走势看起来不利，但应该注意的是，金价现正接近超卖区。我们预计4月金价将在1,250-1,330美元间。”

0702 GMT，现货金 小涨0.4%，报每盎司1,284.20美元，距七周低点 1,277.29美元并不远。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周二黄金持仓下降2.10吨，至810.98吨，为3月初以来最低。

其他贵金属方面，现货铂金(白金)上涨近1%，因担心供应问题。全球最大铂金生产企业Anglo American Platinum 称，该公司向部分供应商发布遭遇不可抗力的通告，强调矿工近10周的罢工产生了广泛的经济影响。

上海金交所99.99%纯度黄金价格 较伦敦现货金一度触及每盎司升水约1美元，之后降回平价水准。

自3月初以来由于需求疲，上海金价较伦敦金一直处于贴水状态。交易商指出，贴水一度达每盎司8-10美元。今年农历年前，1月一度处于每盎司升水逾20美元。

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价格 变动 涨跌%

现货金 1284.2 5.2 0.41

现货银 19.81 0.11 0.56

现货铂金 1424 8.1 0.57

现货钯金 775 0.4 0.05

COMEX期金 1284.3 4.3 0.34

COMEX期银 19.85 0.162 0.82

汇率

欧元/美元 1.3806

美元指数 80.034

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金