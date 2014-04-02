版本:
中国
货币新闻 | 2014年 4月 2日 星期三 15:25 BJT

香港个股：港交所午盘中途暂停股份交易

路透香港4月2日 - 香港交易及结算所（港交所） 表示，其股份于周三午盘中途停牌。

港交所表示，停牌拟待刊发根据《证券及期货条例》第XIVA部及《香港联合交易所公司证券上市规则》的条文的公告。

停牌前，港交所大涨5.44%，报126港元。（完） (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐