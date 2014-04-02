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亚洲 | 2014年 4月 2日 星期三 15:34 BJT

金属期市：伦铜触及三周多高点，此前智利发生强震

不过周五非农就业报告公布之后，铜价或仍有续涨空间。该报告可为美国经济状况提供更新证据。

“美国股市创新高，数据也好转。铜价不止受中国因素带动。”他说。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 盘中上涨1%至每吨6,728.75美元，是3月10日以来最高。0703 GMT时报每吨6,677.75美元，价格上涨0.3%。

上海期交所主力7月合约 盘中也涨逾1%，收报每吨46,790元人民币。

智利北部沿海周二发生规模8.2强震，造成五人死亡并在北部海岸引发2米高的海啸。

国营企业Codelco及其他主要矿企称矿场及工人安全无虞，运作也不受影响。

需求面方面，亚洲及欧洲制造业的第一季以疲软画上句点，但美国却相对稳健，暗示北美严寒对美国制造业影响有限。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 石冠兰/李婷仪 审校 张涛/高琦)
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