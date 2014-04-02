金属期市：伦铜触及三周多高点，此前智利发生强震

企业并购：汉德资本同意买下欧洲医用激光设备厂商Fotona
路透香港4月21日 - 规模为10亿美元的亚欧私募股权基金公司汉德资本(AGIC Capital)周五同意从美国投资公司The Gores Group手中买下中欧医用激光设备公司Fotona，将目光瞄准成长中的中国和其他亚洲国家市场。
不过周五非农就业报告公布之后，铜价或仍有续涨空间。该报告可为美国经济状况提供更新证据。
“美国股市创新高，数据也好转。铜价不止受中国因素带动。”他说。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 盘中上涨1%至每吨6,728.75美元，是3月10日以来最高。0703 GMT时报每吨6,677.75美元，价格上涨0.3%。
上海期交所主力7月合约 盘中也涨逾1%，收报每吨46,790元人民币。
智利北部沿海周二发生规模8.2强震，造成五人死亡并在北部海岸引发2米高的海啸。
国营企业Codelco及其他主要矿企称矿场及工人安全无虞，运作也不受影响。
需求面方面，亚洲及欧洲制造业的第一季以疲软画上句点，但美国却相对稳健，暗示北美严寒对美国制造业影响有限。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 石冠兰/李婷仪 审校 张涛/高琦)
路透香港4月21日 - 规模为10亿美元的亚欧私募股权基金公司汉德资本(AGIC Capital)周五同意从美国投资公司The Gores Group手中买下中欧医用激光设备公司Fotona，将目光瞄准成长中的中国和其他亚洲国家市场。
路透台北4月24日 - 台湾股市周一下跌，权重电子类股涨跌不一，令该股指在近期交投区间内盘整更长时间。 0238GMT，台湾加权股价指数 跌0.3%至9,692.95点，此前开盘上涨。周五该指数收高0.9%。自2月初以来，该指数一直交投于9,600点上方，但仍略低于9,980点。 电子类指数 下滑0.3%，金融保险类指数 下挫0.1%。 台积电 受整体人气拖累跌0.5%，但其它科技类股上涨，令 大盘跌势受限，此前发布的数据显示，台湾3月外销订单连续八个月增长 。 台湾3月外销订单增幅亦超过预期，这对台湾经济以及处于全球电子 产品供应链的多数企业的营收而言可谓好兆头。 其他上涨的个股中，鸿海 涨0.1%，和硕联合科技 涨0.2%。 但群创光电 和友达光电 双双下挫2%左右。(完) (编译 王琛/侯雪苹；审校 许娜/杜明霞)
路透新加坡4月21日 - 熟悉情况的消息人士称，新加坡电信公司M1 Ltd的三大股东已与中国移动和全球私募股权公司等潜在买家接触，拟出售持股，这些大股东的股份加总起来达到M1的61%股权。