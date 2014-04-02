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亚洲 | 2014年 4月 2日 星期三 15:39 BJT

企业并购：OCBC收购永亨银行获三家银行49.5亿美元过桥贷款--消息

路透香港/新加坡4月2日 - 知情人士称，三家银行将完全承贷一笔49.5亿美元的过桥贷款，提供新加坡华侨银行(OCBC) 收购香港永亨银行 融资。

消息人士称，美银美林、汇丰控股和摩根大通将等额分担这笔贷款，贷款期限为12个月。

该笔贷款额度等于OCBC全数以现金收购永亨银行的数额。这也说明了信贷市场的泡沫程度，此区域大量廉价资金四处流动并为大额并购买单。

美国银行 、汇丰控股 和摩根大通 并未立即回复置评请求。OCBC也未即刻回电置评。(完) (编译 朱晓军；审校 张明钧)
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