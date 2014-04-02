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市场报道 | 2014年 4月 2日 星期三 15:26 BJT

《汇市简讯》美元/加元面临1.10的期权障碍，55日移动均线构成阻力

0712 GMT -

* 1.1000为美元/加元期权障碍位。1.1002为周一低点。1.1001为3月28日低点

* 周四和周五有大量行权价为1.1000的美元兑加元期权到期

* 1.10下方挂有停止单。1.0980和1.0955相继构成支撑

* 阻力位在1.1076(55日移动均线)

* 周五将迎来加拿大和美国就业数据。周一魁北克将举行大选

(完)

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(编译 白云; 审校 高琦)
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