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亚洲 | 2014年 4月 2日 星期三 15:30 BJT

台湾债市：指标公债连三日收高，美国数据强劲令持券信心稍弱

* 五年公债殖利率连三日收高
    * 美国公布数据佳、经济复苏强劲
    * 非农就业数据公布前先观望

    路透台北4月2日 - 台湾主流公债殖利率周三第三日收高。美国公布强劲的数据，预示
经济复苏强劲，带动美债殖利率走高。且周五将公布非农就业数据，以及受到长假影响，台
债持券信心薄弱。  
       
    交易员也说，103/6期10年公债开盘后缺乏了长线投资盘的身影，持券信心更为观望，
这令殖利率走扬。而五年券方面，近期也因筹码面偏向紊乱，令103/4期指标券殖利率升破
先前交易商预估区间上缘1.12%，创一周来的高位。3月26日该券收于1.1290%。
    
    〞美国数据很强，美债好像要突破之前的区间上缘2.8%了。周五又有非农就业数据，我
当然要等一下(再买)。〞一位大型银行业交易人士说。
    
    该交易员指出，目前殖利率似有走高的趋势，对资金充裕的金融机构而言，接券的动作
当然要等待利率走高再出手承接。
    
    交易员称，明日台债指标券五年期公债103/4期 区间料在1.10-1.13%；10
年公债103/6期 则估在1.59-1.63%。 
    
    美国周五将公布非农就业数据。路透调查显示，分析师预期中值为3月非农就业岗位增
加19.5万个，高于2月17.5万个的增幅。
    
    
    **20年券明日将发行前交易**
    
    至于台湾明日将有103/7期20年期公债将开始首日的发行前交易。一位票券商交易员认
为，20年期公债冷券市场一直都有寿险业者的接手买盘，其动向十分清楚，因此本期新券应
有基本需求在，殖利率不至于打太高。
    
    只不过，他也认为，由于发行前交易达15日，时间很长，因此不预期在交易初期即会有
大量的成交，可能还是要等到将标售前才会有较密集的成交量。        
    
    周五台湾金融市场将因清明节休市一日。4月22日央行将代财政部标售20年期103甲7期
公债 ，金额预定350亿台币。明日起开始首日发行前交易。
        
    台湾股市 周三第三日收涨，续创34个月收盘高位。分析师指出，美国3月制造业
活动升温，热钱涌向受惠美国经济复苏的韩国、台湾等市场，让相关股、汇市走多，短线看
不出有回档迹象。 
    
   美国长期公债收益率攀升，因美国制造业数据强劲，而中期公债收益率持稳，因美国联
邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦近期的讲话力挺联储宽松货币政策。30年期公债收益率
报3.6%，周一尾盘收益率为3.56%。指标10年期公债收益率报2.76%，周一尾盘为2.72%。[US
/NCN]
    
         收盘价                  涨跌幅    报价(%)         区间(%)    成交值
 年期      期别                  (基点)                             (亿台币)
    5     103/4                   +1.48     1.1218   1.1130-1.1219     161.0
   10     103/6                   +1.25     1.6120   1.6050-1.6160      28.0
   
    本周全球重要经济事件与数据包括： 
    4/2(三)：欧元区2月PPI、美国3月ADP就业报告、美国3月纽约ISM企业活动指数、美国3
月纽约ISM企业活动指数、美国2月耐久财订单修正值、第四届欧盟-非洲峰会(至4月3日)。
    4/3(四)：台湾央行公布3月外汇存底、中国3月官方非制造业PMI及汇丰服务业PMI、意
法德英和欧元区3月服务业PMI、美国3月Markit服务业PMI终值、美国3月ISM非制造业指数、
欧洲央行管理委员会委员会议并宣布利率决定、欧洲央行总裁德拉发表讲话。
    4/4(五)：台湾金融市场休市一天、美国3月非农就业数据、英国央行金融稳定执行理事
霍尔丹将在LBS资产管理大会上讲话。     
    
         30       103/5                     没有成交
         20       103/3                     没有成交
         10       103/6                       1.6120
          5       103/4                       1.1218
          2       103/1                     没有成交
 (完) 

 (记者 高洁如; 审校 林高丽)
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