台湾债市：指标公债连三日收高，美国数据强劲令持券信心稍弱

* 五年公债殖利率连三日收高 * 美国公布数据佳、经济复苏强劲 * 非农就业数据公布前先观望 路透台北4月2日 - 台湾主流公债殖利率周三第三日收高。美国公布强劲的数据，预示 经济复苏强劲，带动美债殖利率走高。且周五将公布非农就业数据，以及受到长假影响，台 债持券信心薄弱。 交易员也说，103/6期10年公债开盘后缺乏了长线投资盘的身影，持券信心更为观望， 这令殖利率走扬。而五年券方面，近期也因筹码面偏向紊乱，令103/4期指标券殖利率升破 先前交易商预估区间上缘1.12%，创一周来的高位。3月26日该券收于1.1290%。 〞美国数据很强，美债好像要突破之前的区间上缘2.8%了。周五又有非农就业数据，我 当然要等一下(再买)。〞一位大型银行业交易人士说。 该交易员指出，目前殖利率似有走高的趋势，对资金充裕的金融机构而言，接券的动作 当然要等待利率走高再出手承接。 交易员称，明日台债指标券五年期公债103/4期 区间料在1.10-1.13%；10 年公债103/6期 则估在1.59-1.63%。 美国周五将公布非农就业数据。路透调查显示，分析师预期中值为3月非农就业岗位增 加19.5万个，高于2月17.5万个的增幅。 **20年券明日将发行前交易** 至于台湾明日将有103/7期20年期公债将开始首日的发行前交易。一位票券商交易员认 为，20年期公债冷券市场一直都有寿险业者的接手买盘，其动向十分清楚，因此本期新券应 有基本需求在，殖利率不至于打太高。 只不过，他也认为，由于发行前交易达15日，时间很长，因此不预期在交易初期即会有 大量的成交，可能还是要等到将标售前才会有较密集的成交量。 周五台湾金融市场将因清明节休市一日。4月22日央行将代财政部标售20年期103甲7期 公债 ，金额预定350亿台币。明日起开始首日发行前交易。 台湾股市 周三第三日收涨，续创34个月收盘高位。分析师指出，美国3月制造业 活动升温，热钱涌向受惠美国经济复苏的韩国、台湾等市场，让相关股、汇市走多，短线看 不出有回档迹象。 美国长期公债收益率攀升，因美国制造业数据强劲，而中期公债收益率持稳，因美国联 邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦近期的讲话力挺联储宽松货币政策。30年期公债收益率 报3.6%，周一尾盘收益率为3.56%。指标10年期公债收益率报2.76%，周一尾盘为2.72%。[US /NCN] 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 103/4 +1.48 1.1218 1.1130-1.1219 161.0 10 103/6 +1.25 1.6120 1.6050-1.6160 28.0 本周全球重要经济事件与数据包括： 4/2(三)：欧元区2月PPI、美国3月ADP就业报告、美国3月纽约ISM企业活动指数、美国3 月纽约ISM企业活动指数、美国2月耐久财订单修正值、第四届欧盟-非洲峰会(至4月3日)。 4/3(四)：台湾央行公布3月外汇存底、中国3月官方非制造业PMI及汇丰服务业PMI、意 法德英和欧元区3月服务业PMI、美国3月Markit服务业PMI终值、美国3月ISM非制造业指数、 欧洲央行管理委员会委员会议并宣布利率决定、欧洲央行总裁德拉发表讲话。 4/4(五)：台湾金融市场休市一天、美国3月非农就业数据、英国央行金融稳定执行理事 霍尔丹将在LBS资产管理大会上讲话。 30 103/5 没有成交 20 103/3 没有成交 10 103/6 1.6120 5 103/4 1.1218 2 103/1 没有成交 (完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)