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市场报道 | 2014年 4月 2日 星期三 15:34 BJT

全球贵金属：4月1日SPDR黄金持仓量减0.26%，iShares白银持仓持平

路透4月2日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周二的黄金持仓量较周一减少0.26%，全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust SLV 的白银持仓量持平。

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减%

SPDR 26,073,761.6 4月 1日 26,141,204.9 3月31日 -67,443.3 -0.26%

iShares 328,342,132.6 4月 1日 328,342,132.6 3月31日 0.0 0.00%

浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com/)

浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h) (完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 蔡美珍；审校 张涛)
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