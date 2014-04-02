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亚洲 | 2014年 4月 2日 星期三 15:37 BJT

亚洲橡胶：获利了结打压TOCOM期胶跌逾3%，追随上海期胶跌势

该合约盘中跌幅一度达8.4日圆或3.6%，降至226.1日圆的低位，为3月11日以来最低水准。

“投资人了结获利，同时，上海期胶价格疲软，也促使市场人士轧平合约以停损。”曼谷一交易员称。

上海期交所主力9月期胶合约 跌180元人民币，收报每吨15,530元。

新加坡商品交易所(SICOM)近月5月合约 最新报每公斤185.5美分，跌3.7美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

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ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 艾茂林/张若琪 审校 田建华/王洋)
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