欧元债市：德债收益率上扬，稍后五年债标售或提供欧央行政策线索

德国计划今天稍晚发行最多30亿欧元五年期公债。由于经济复苏、预算达到平均、及利息成本较低，德国政府计划今年仅发行2,050亿欧元债券，低于去年的2,470亿欧元发债量，标债规模因而缩小。

分析师指出，发债规模较小，标债料将获得超额标购，对次级市场将影响不大。但超额标购的程度可能暗示投资人对欧洲央行会议结果有何预期。

五年期公债通常对央行政策预期的变化较为敏感。

当市场对货币政策放宽的预期升高时，五年期公债表现会超越其他券种。反之，当投资人认为不会很快宽松政策时，五年债表现落后。

一个月前五年期公债标售的投标倍数为1.4倍。

五年期德国公债收益率 上周五触及两周低点0.565%。周三已回到0.66%，日内上升1个基点，显示市场对于欧洲央行进一步宽松的预期已降温。

10年期德债收益率 上扬1.5个基点，至1.596%，亦高于上周五的两周低点1.513%。(完)

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